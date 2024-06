Carolina Cruz revela cómo nació su amor por Jamil Farah: "Me mandó un fueguito"

Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores al confirmar que, tras su separación de Lincoln Palomeque, se dio una nueva oportunidad en el amor. A través de un nuevo capítulo de su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la presentadora vallecaucana reveló cómo llegó Jamil Farah a su vida y los retos que ha enfrentado con él.

>>> Le puede interesar: Carolina Cruz está vendiendo su ropa por una buena causa: ¿cuáles son los precios?

¿Cómo conoció Carolina Cruz a Jamil Farah?

La presentadora reveló que todo sucedió un poco más de un año después de su separación y cuando ella estaba concentrada en sanar, en su trabajo y en sus hijos: "Yo no estaba esperando a nadie, es más, yo dije: 'yo creo que voy a durar mucho tiempo sola' porque después de una relación tan larga siento que no tengo tiempo para nada más".

Carolina Cruz detalló que todo cambió una noche que salió de fiesta con sus amigos, aunque ella no quería quedarse hasta tan tarde, la presencia de un muchacho muy guapo la motivó a seguir la celebración: "Esto fue en diciembre de 2022, dije que no me iba a demorar, es más, me puse tacones porque me aburro y me canso, eso me va a obligar a las 10 de la noche a irme a mi casa".

Publicidad

Después del evento, sus amigos la invitaron a un restaurante y ella aceptó, pero luego a convencieron de ir también a una discoteca en Bogotá, ahí vio a Jamil Farah por primera vez: "Llegué yo al lugar y veo yo a un pelado, a un pollo, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular".

La presentadora aseguró que en el momento solo pensó que era un hombre muy guapo, "pero es un culicagado, es un pollo, es puro colágeno".

Publicidad

A pesar de ese pensamiento, Farah llamó mucho la atención de la presentadora: "Yo lo miraba de lejos, ya no me daban los pies, pero tenía un motivo para aguantarme el cansancio. Fui y me hice al lado, a bailar, para ver si me veía, pero el man súper parado en la raya, ni me volteó a mirar".

Finalmente, esa noche no intercambiaron ni miradas ni una palabra y Carolina Cruz se fue a su casa. Al otro día se encontró con una sorpresa en su Instagram: "Me sale fulanito de tal te ha seguido. Veo la foto y es un calvo, era el mismo pollo de anoche, me meto a mirarlo y le di seguir. No pasó nada, días después subí una historia y él me mandó un fueguito".

Después de eso, finalmente empezaron a hablar. De manera muy directa, Jamil Farah le pidió a Carolina Cruz su WhatsApp para hablar de manera más directa y después de eso la invitó a salir: "Me bajé del carro, entro y apenas se para yo decía 'no puede ser, es demasiado lindo'. Desde ese día, hasta el sol de hoy, no hemos dejado de hablar, llevamos casi año y medio juntos".

>>> Lea también: Novio de Carolina Cruz le envió tierno mensaje de cumpleaños: ¿cuántos años le lleva?