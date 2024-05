Carolina Cruz revela si le gustaría practicar el poliamor

Carolina Cruz ha sorprendido a sus seguidores con la manera en la que manejó su separación del actor Lincoln Palomeque tras más de 12 años de relación, así como el nuevo inicio de su vida amorosa con el piloto Jamil Farah. En una reciente entrevista, explicó su visión sobre el amor.

En un diálogo con Camila Jiménez en su podcast Mójate la palabra con Camy, Carolina Cruz señaló que a lo largo de su vida ha trabajado mucho en su amor propio, lo que le permitió tomar la decisión de separarse cuando sintió que su relación amorosa con Palomeque no estaba funcionando.

"Siento que el amor es libertad, que esa persona puede hacer su vida, tú puedes hacer tu vida, cuando estás con esa persona seas muy feliz, pero si no estás con ella sigas siendo feliz. Que sea un amor libre", expresó la vallecaucana cuando le cuestionaron por lo que ella cree que es el amor.

Cruz explicó que cuando mencionaba el "amor libre", no se refería a las relaciones abiertas o al poliamor. "Lo respeto, pero no estoy preparada para eso", aseguró la también modelo, y agregó que "siento que si quiero poliamor mejor estoy soltera y así no me siento mal".

La presentadora de Día a Día contó que en su vida nunca se le ha ocurrido o le han propuesto tener una relación poliamorosa y recalcó que ella le da mucha importancia a la fidelidad en una relación amorosa. "Debería ser una elección, si tú eliges estar con alguien pues es una elección, no es que te toque serlo. Yo he logrado ser fiel, me han puesto muchos cachos".

"Para mí no es una opción el poliamor, especialmente porque siento que la energía sexual es muy fuerte. Entonces tú no sabes la persona con la que te acuestas con cuántas personas estuvo", aseguró. Cconcluyó que "así como estoy, estoy feliz. Tengo un noviazgo, salgo y lo veo, viajo".