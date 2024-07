Carolina Cruz lloró recordando el matoneo que le hicieron a Salvador: “Mundo tan enfermo”

Carolina Cruz habló sobre el matoneo que vivió su hijo Salvador en las redes sociales. La presentadora, durante su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, rompió en llanto al recordar la crueldad de algunos internautas.

“El ataque de las redes sociales hacia un chiquitico, hacia un bebé de 6 meses que no tiene la culpa de absolutamente nada y que la gente escogió como foco de ataque para afectarme. Afectó mucho mi vida, mi permanencia en redes sociales. Hoy lo agradezco porque me volví una mujer mucho más fuerte”, manifestó la presentadora de Día a Día.

En ese orden de ideas, Carolina Cruz indicó que la situación que vivió le hizo ver la vida desde otra perspectiva: “Ha sido la experiencia de mi vida que más me ha fortalecido y que me ha llevado a ser empática, a entender la posición de muchas personas, de mamás, de cuidadores. Solo hasta que vivimos una experiencia así, logramos ponernos en el lugar de la otra persona y ser empáticos”.

Además, habló sobre los apodos y palabras peyorativas que ella y su pequeño recibieron por cuenta de personas que destilan odio en las redes sociales.

“Todo el mundo empieza a juzgar, a señalarte. Si te tienen rabia a ti, si no te quieren a ti, a cogerla con tu hijo. Leía comentarios como ‘es un niño enfermo’, ‘cabezón’, ‘parece un ovni’, ‘extraterrestre’, no se alcanzan a imaginar todos los comentarios y todo el ataque que empecé a recibir hacia mi hijo Salvador. ¿Cómo es posible que estemos en un mundo tan enfermo y tan loco?”, contó.

¿Cuándo Carolina Cruz se dio cuenta de lo que sufría Salvador?

Carolina Cruz reveló que, en medio del encierro por la pandemia del COVID-19, descubrió que algo andaba mal con su hijo Salvador.

“Durante esos días que duraba uno encerrado recuperándose, empecé a ver que a Salvador le creció la cabecita más de lo normal. Uno como mamá tiene un sexto sentido. Yo sabía que algo no estaba bien, pero quería negarme a esa posibilidad. Llevamos a Salvador al pediatra, le toma la medida de la cabecita y dice que no es normal”, aseveró.

Además, indicó que tuvo miedo cuando le dieron diagnóstico de Salvador.

“Cuando me dicen que Salvador tiene agüita en el cerebro, nosotros no habíamos llegado a la casa, yo venía en el carro y, cuando me dicen eso, yo lo primero que hago es entrar a Google a averiguar qué es eso y me salen todos los resultados más dramáticos y dolorosos de lo que significa una hidrocefalia, que era lo único que me salía”, concluyó.

