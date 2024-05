Cameron Diaz regresa a la actuación de la mano de Jamie Foxx en una comedia de acción

Cameron Diaz deja atrás su retiro de la actuación y sorprende con una nueva película en la que participará. La actriz de 51 años aparece en 'Back in Action', una nueva comedia de acción en la que está acompañada por Jamie Foxx.

La nueva cinta en la que Cameron y Foxx trabajan juntos estará disponible en Netflix, por lo que recientemente ambos estuvieron en un evento de la plataforma de streaming para promocionar el largometraje y dar sus primeras impresiones.

En diálogo con Us Magazine los actores detallaron que 'Back in Action' se estrenará el 15 de noviembre en Netflix. La cinta es dirigida por Seth Gordon y cuenta la historia de Emily y Matt, una pareja que regresa al mundo del espionaje después de que su secreto queda expuesto tras renunciar a la CIA.

Jamie Foxx reveló que "le he estado rogando que venga a actuar conmigo otra vez", refiriéndose a la actriz Cameron Diaz, con la que anteriormente también trabajó en 'Any Given Sunday y Annie', también conocida como 'Un domingo cualquiera'.

Por su parte, Cameron Diaz señaló sobre este trabajo con Foxx que "no podría haber pedido un mejor compañero, dentro y fuera de la pantalla". Además de ellos dos, en la cinta estarán presentes otros talentos como Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou y Glenn Close.

Sobre el retiro que emprendió desde 2018, Diaz explicó que, aunque ama la actuación, estar alejada de Hollywood le permitió enfocarse en otras áreas de su vida y tener una agenda mucho más controlada y cómoda para ella.

"Simplemente miré a mi alrededor y había tantas partes de mi vida que no estaba tocando y que no estaba manejando, y realmente no podía manejar, porque todo era tan masivo", aseguró.