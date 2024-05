Con este homenaje, Omar Geles había despedido a la mamá de Diomedes Díaz hace unos días

El mundo del vallenato no terminó de reponerse de la muerte de Mamá Vila, madre de Diomedes Díaz, el pasado 14 de mayo, cuando tuvo que enfrentar nuevamente una dolorosa pérdida, la de Omar Geles. Casualmente, el cantante se había despedido de la progenitora del Cacique de la Junta con un especial homenaje.

>> Le puede interesar: Miguel Morales, compañero de Omar Geles en Los Diablitos, llora despidiendo a su amigo

El pasado 14 de mayo Elvira Maestre, más conocida como Mamá Vila, falleció a los 87 años en la Clínica Cesar tras presentar algunos problemas respiratorios. El fallecimiento de la madre de Diomedes Díaz afectó emocionalmente a Omar Geles, quien compartió uno de los últimos momentos que vivió junto a ella.

Omar Geles publicó en su cuenta de Instagram unos videos del encuentro que Elvira Maestre tuvo recientemente con Hilda Suárez, su mamá e inspiración de 'Los caminos de la vida'. Las dos mujeres tenían una gran relación debido a la amistad de Diomedes y Omar a lo largo de sus carreras musicales.

Publicidad

"A estas dos hermosuras no hay cómo pagarles por esos vientres tan benditos", se lee en el video publicado por el cantante. Para despedir a Mamá Vila, Omar Geles expresó: "Mamá Vila gracias por haberle regalado al folclor el artista más grande de nuestro género. Gracias porque mi carrera musical está inspirada en tú hijo 🙏🏾 De mi parte, de mi mamá y toda mi familia, mandamos un abrazo solidario a toda tu descendencia".

En el video Hilda Suárez recuerda con mucho cariño una anécdota con Diomedes Díaz. "Diomedes me hacía subir a la tarima en la que estuviera tocando, como me viera. Un día estaba con uno de los amigos de Omar y dijo '¿esa es la mamá de Omar Geles?', le dijeron que sí y me hizo subir a la tarima. Él me quería mucho", señaló la mujer en esa grabación.

Publicidad

¿De qué murió Omar Geles?

El acordeonero y compositor, de 57 años, fue declarado muerto en la clínica Erasmo de Valledupar luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en medio de un partido de tenis. Varias personas se agolparon a las afueras de la clínica Erasmo de Valledupar tras conocer la noticia del fallecimiento de rey vallenato 1989. Entre lágrimas, algunos ciudadanos expresaron su dolor por la partida del intérprete de 'Los caminos de la vida'.

>> También puede leer: Silvestre Dangond hace homenaje a Omar Geles: una imagen para la historia