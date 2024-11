¿Cuándo se estrena el documental Los niños perdidos, sobre los hermanitos Mucutuy, en Netflix?

En mayo de 2023, los colombianos vivieron a través de Noticias Caracol en vivo cada nuevo reporte de lo que pasaba con la búsqueda de los hermanos Mucutuy, cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un trágico accidente de un avión en el Guaviare. Fueron 40 días de angustia y esperanza que ahora serán retratados en Los niños perdidos, un documental de Netflix.

La historia de los hermanos Mucutuy llega a Netflix

El próximo 14 de noviembre se estrenará en la plataforma de streaming Netflix el documental que narra, con la voz de sus protagonistas, los detalles desconocidos de la búsqueda de los niños perdidos en el Guaviare. Autoridades militares e indígenas reunieron herramientas y conocimientos para encontrarlos con vida.

La pieza audiovisual, dirigida por el ganador del Óscar Orlando von Einsiedel, junto al colombiano Jorge Durán y el británico-peruano Lali Houghton, muestra cada paso que dieron los adultos en busca de cuatro niños indígenas, de 13, 9, 4 años y 11 meses, a lo largo de 40 días por la selva.

La angustia y cada pequeño atisbo de esperanza recargaba a los rescatistas en perseverar en esta misión de encontrar a los menores con vida en medio de la espesa y profunda selva colombiana. Todavía hoy se considera un milagro que estos pequeños sobrevivieran en medio de la naturaleza y todavía quedan misterios por develar respecto a la travesía que vivieron.

"Siempre es crucial tratar las historias que involucran tragedias humanas dolorosas con el profundo respeto y la sensibilidad que merecen. Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humana, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temor para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños”, dijo Orlando von Einsiedel.

En el documental Los niños perdidos, una producción de Grain Media (Inglaterra) en colaboración con Caracol Televisión , Imagine Documentaries (Los Ángeles), Teletigre (Bogotá) y One Day’s Walk, se revelan testimonios de primera mano y material de archivo de quienes arriesgaron sus vidas para buscarlos, entre ellos el Ejército colombiano, rescatistas, indígenas voluntarios y familiares de los niños.

Los niños perdidos, que se estrena este jueves en Netflix, es una extraordinaria oportunidad para ver un producto de calidad en familia y reflexionar sobre el valor de la vida, la solidaridad y la resiliencia.

