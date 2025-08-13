Famoso reguetonero fue detenido en Miami por posesión de drogas

En la madrugada del 12 de agosto el cantante puertorriqueño Jhay Cortez, también conocido como Jhayco, fue detenido por las autoridades de Miami cuando, aparentemente, conducía bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El cantante permanece privado de la libertad, acusado por posesión de drogas.



¿Qué pasó con Jhayco en Miami?

Según se dio a conocer en el informe policial el 12 de agosto, Jesús Manuel Nieves Cortés - nombre de pila del cantante - fue detenido por las autoridades sobre las 3:00 de la mañana del martes. Los uniformados se acercaron al notar que un Corvette rojo se movilizaba por una de las vías de la ciudad a una velocidad particularmente baja (8 Km/h) y que, además, se detuvo por un minuto.

Al acercarse al vehículo y pedirle los documentos al conductor lo identificaron y señalaron que notaron un “fuerte olor a cannabis”. Cuando le pidieron al cantante su licencia de conducción este no la llevaba, motivo por el que lo hicieron bajar del carro. En ese momento también notaron que el músico tenía restos de "polvo blanco" en su nariz y pantalones.

Los oficiales detuvieron a Cortez y realizaron un exhaustivo registro a su vehículo, en el que encontraron dos bolsas con un total de 14 gramos de cannabis y tres bolsas con un polvo, que tras someterse a pruebas, fue identificado como cocaína.

Jhayco, reconocido cantante de reguetón, fue detenido por las autoridades y trasladado a una estación de Miami acusado cargos relacionados con la posesión de estupefacientes, sin tener licencia y conduciendo bajo la influencia de sustancias psicoactivas, poniendo en peligro la vida de propia y de las demás personas.

Por ahora, se sabe que el cantante permanece detenido hasta que se presente ante un juez y pague la fianza fijada por las autoridades. La fianza para su liberación finalmente se estableció en 3.000 dólares. Los detalles de ese monto se dan 2.500 por los cargos de posesión de cocaína y 500 por los de cannabis.



¿Quién es Jhay Cortez?

Jhay Cortez es un cantante, compositor y productor puertorriqueño nacido en Río Piedras en 1993. Desde sus inicios, se destacó como letrista para figuras de peso en el género urbano, escribiendo temas para artistas como Zion & Lennox, Ozuna, Bad Bunny y Daddy Yankee antes de lanzar su propio proyecto musical. Su estilo fusiona reguetón, trap latino y R&B, con un sello distintivo en las melodías y una narrativa que alterna entre lo romántico y lo callejero.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran 'No Me Conoce', especialmente en su versión remix junto a Bad Bunny y J Balvin, 'Medusa' con Anuel AA y J Balvin, 'Dákiti' junto a Bad Bunny —tema que alcanzó el número 1 en el Billboard Global 200—, y 'Ley Seca', otro éxito en colaboración con el 'Conejo Malo'. Su capacidad para crear hits tanto en solitario como en colaboraciones lo ha convertido en una figura clave de la nueva generación del reguetón.

En su carrera, Jhay Cortez ha acumulado múltiples certificaciones de discos de platino y oro por sus ventas y reproducciones, y ha sido nominado a premios como los Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards y Premios Juventud. Además, ha sido parte de giras internacionales que lo han llevado a escenarios de Europa, América y Asia, consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes y versátiles de la música urbana actual.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL