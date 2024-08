Curiosas medias de Mari Sánchez, plata en París 2024, se roban la atención en redes

Mari Sánchez le dio una nueva alegría a Colombia en levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos París 2024. Su representación le otorgó al país un gran resultado con una medalla de plata, la tercera para el país en estas justas deportivas.

La pesista colombiana, que participa en la categoría de 71 kilogramos, sorprendió durante su participación con un detalle en su vestimenta. Los internautas captaron rápidamente en sus pantallas las curiosas medias que llevó.

¿De qué son las medias de Mari Sánchez?

La pesista, nacida en Turbo, Antioquia, sorprendió a todos con su paso por los Juegos Olímpicos 2024 y logró un segundo lugar levantando 145 kilos en su categoría.

Sorprendieron sus zapatos dorados y sus medias de One Piece, las cuales empezaron a ilusionar a los fanáticos del manga. Las medias tienen la imagen de Luffy, el personaje principal de esta reconocida caricatura japonesa.

"Una ternura Mari Leivis con sus medias de One Piece", "Ya me ilusionó Mari Leivis Sánchez y sus medias de One Piece", se lee en diferentes reacciones al momento en redes sociales.

Una ternura Mari Leivis con sus medias de One Piece. pic.twitter.com/Gi3ivNx7HM — ANGIE ACOSTA (@angieacostam_) August 9, 2024

Mari Leivis Sánchez 🇨🇴🏋️ levantó 112 kg en el arranque de la categoría 71 kg para ubicarse quinta.



Las medallas se definen en el envión.



Usa medias de One Piece y tenis dorados 🦾#Paris2024 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/IKvBuw6fBt — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 9, 2024

Efectivamente, lo que para muchos fue una ilusión se convirtió en una presea de plata, cuando la colombiana logró demostrar su supremacía en el levantamiento de pesas.

¿Quién es Mari Leivis Sánchez?

Con 32 años, Mari Leivis Sánchez se radicó en Medellín desde muy joven y, desde los 13 años, empezó a practicar esta disciplina también conocida como halterofilia; en la cual es capaz de alzar 112 kilos de arranque y 133 de envión, toda una hazaña para las mujeres que siguen sus pasos.

Actualmente, la pesista colombiana representó al país en los Juegos Olímpicos París 2024 y logró su primera medalla de plata en levantamiento de pesas, la tercera para Colombia en estos juegos y la número 37 en esta disciplina a lo largo de la historia.

