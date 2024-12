Daddy Yankee llegó a un acuerdo con su exesposa tras haberla demandado: "Siempre la he respetado"

El reguetonero puertorriqueño,Daddy Yankee y, su esposa Mireddys González han alcanzado un acuerdo en medio de su proceso de divorcio, luego de semanas bajo la disputa judicial que se hizo pública, según informó la agencia EFE. La expareja decidió poner fin a las diferencias legales y personales que marcaron su separación, que incluyó una demanda por parte del cantante debido a movimientos financieros no autorizados en sus empresas.

El acuerdo se formalizó el pasado 20 de diciembre durante una audiencia en el Centro Judicial de San Juan. Después de una serie de negociaciones entre los abogados de ambas partes, Daddy Yankee y Mireddys González lograron establecer las bases para continuar con sus vidas de manera independiente. El artista recuperó el control de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris Inc., y ambas partes acordaron que los próximos 30 días serán clave para realizar la transición de manera ordenada y pacífica.

El conflicto de Daddy Yankee con su exesposa



El proceso de separación de Daddy Yankee y Mireddys González sorprendió a muchos, especialmente considerando que la pareja estuvo junta durante casi tres décadas. Durante ese tiempo, construyeron una familia y una sólida carrera profesional en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, a finales de noviembre, el reguetonero anunció que se encontraba en medio de un proceso de divorcio.

La pareja está casada desde 1995. Foto: @mireddys

La situación se complicó cuando, semanas después, Daddy Yankee presentó una demanda contra su exesposa, alegando que ella había realizado movimientos bancarios sin su consentimiento. Se informó que Mireddys González habría retirado una suma cercana a los 100 millones de dólares de las cuentas corporativas de El Cartel Records y Los Cangris Inc., depósitos que posteriormente fueron transferidos a su cuenta personal y a la de su hermana.

Este alegato provocó que la disputa legal en el divorcio aumentara, de esta manera se prolongó por unos días más. A pesar de la gravedad de la situación, la pareja finalmente optó por un acuerdo fuera de los tribunales, lo que permitió que ambos pudieran continuar con sus vidas y carreras sin un conflicto legal abierto y que Daddy Yankee lograra recuperar el control de sus empresas, informó la agencia.



Las condiciones para llegar a un acuerdo

El acuerdo entre Daddy Yankee y Mireddys González incluyó varias condiciones clave, entre ellas la recuperación por parte del cantante del control total de sus empresas. Según la abogada del artista, Anabelle Torres Colberg, Daddy Yankee será el "único oficial y representante" de El Cartel Records y Los Cangris Inc., lo que le permitirá gestionar directamente sus finanzas y decisiones empresariales.

Además, se acordó que los 75 millones de dólares de ambas corporaciones permanecieran congelados por un período de 30 días, con el objetivo de evitar cualquier otra disputa o movimiento financiero no autorizado durante ese tiempo. A partir de ahora, Daddy Yankee tendrá la obligación de presentar informes mensuales sobre las finanzas de sus empresas, asegurando una mayor transparencia en las operaciones.

Daddy Yankee en la disputa legal con su exesposa - Getty Images

A pesar de las tensiones previas, tanto Daddy Yankee como Mireddys González se mostraron tranquilos y respetuosos al final del proceso. "Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza", comentó el reguetonero a los medios al salir de la corte. "Las interpretaciones públicas sobre lo que sucedió no son las mías, pero siempre he respetado a la señora González y pido que se le siga respetando", agregó.

Daddy Yankee llegó al tribunal acompañado de su hijo Jeremy Ayala, quien también sigue sus pasos en la música, mientras que Mireddys González fue acompañada de sus dos hijas, Yamilet y Jesaeelys Ayala González. A lo largo de su carrera, Daddy Yankee ha mantenido una imagen pública de serenidad, y aunque la ruptura con Mireddys González ha sido un capítulo complicado, el cantante parece decidido a seguir adelante con dignidad y calma.