Daniel Habif regresa a Colombia con nueva conferencia: conozca fechas y ciudades

El conferencista y escritor mexicano Daniel Habif inicia 'Ascender World Tour 2024' con su primera para en Colombia. Se trata de un espectáculo que llevará por varias ciudades de nuestro país y que tiene como objetivo principal enseñar que para ascender primero tendrá que caer.

Para Habif, 'Ascender' es más que una conferencia, lo ve como un verdadero espectáculo del que los asistentes saldrán cargados de motivación e inspiración. "Es un espectáculo transformacional, una transformación absoluta de la vida es visitar esos sótanos a los que hace mucho no vamos, esos lugares tenebrosos, la tristeza, el miedo, los quebrantos mentales y emocionales. Hay música y poesía dramatizada", detalla el mexicano en Noticias Caracol en vivo.

¿De qué se trata la nueva conferencia de Daniel Habif?

El conferencista mexicano explica que "el ascenso no existe sin el derrumbe, sin aprender a caer con gracia, sin pasar por momentos profundos de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, de duda, de incertidumbre y cuando te reconstruyes, las piezas que te sobran son las que ya no van. A lo mejor te sobra una persona o a lo mejor te sobra un trabajo, reconstruirse no es algo agradable".

En 30 años de experiencia, Daniel Habif ha realizado más de 350 presentaciones en más de 50 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Con este trabajo motivacional ha llenado importantes teatros con más de un millón de espectadores.

Agrega que empieza este recorrido por Colombia porque es un público al que le tiene un cariño especial. "Yo creo que habita en el colombiano un calor muy especial, que sabe sellar al foráneo, a mí me gusta venir pero me es muy difícil irme, cuando me voy me queda esa sensación de 'me hizo falta una semana o me hubiera quedado unos días más'".

Daniel tiene más de 30 millones de seguidores en redes sociales, más de un billón de visitas en su contenido y ha capacitado a más de 8.000 personas. Para sus presentaciones y conferencias ha vendido más de 750 mil entradas y ha pasado más de 5.6000 horas en los escenarios de 150 ciudades. Todo esto, asegura, es algo que le llena el alma.

"No hay nada más profundo y reconfortante que servir, que saber que tu vida genera valores y significados a otros y eso me levanta el día que no quiero hacer lo que hago", concluye.

Fechas de Daniel Habif en Colombia

Además de Bogotá (3 y 4 de septiembre), con 'Ascender', Daniel Habif estará también por Cali (7 de septiembre), Pereira (10 de septiembre), Bucaramanga (16 de septiembre) y Medellín (17 de septiembre). También revela que ya está trabajando en su nuevo libro, el cual está realizando en conjunto con su esposa, con quien lleva 25 años de casado y en el que revelan cuáles son los retos del matrimonio.

