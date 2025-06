Daniela Ospina explica por qué Salomé, su hija con James Rodríguez, está alejada de redes

Salomé Rodríguez, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, a sus 12 años es toda una celebridad para los seguidores de sus padres. Desde su llegada al mundo, en medio de la relación amorosa que sostenían la modelo y el futbolista, la niña ha sido querida y admirada por quienes siguen las carreras de sus padres. Además de ser hija de los famosos colombianos, la menor de edad ha destacado por su talento para el baile y el voleibol, algo que la ha llevado a construir su propia comunidad en redes sociales.

Sin embargo, recientemente la joven ha estado un poco alejada de las plataformas digitales, donde solía compartir contenido sobre las competencias en las que participa. Ante la ausencia de Salomé, algunos internautas le han manifestado a Daniela Ospina, quien también suele compartir detalles sobre su vida y la de sus hijos en sus perfiles, el motivo por el que su hija mayor no está tan activa como antes en las redes.

Daniela Ospina habla sobre el uso de las redes sociales de su hija

Si bien Salomé Rodríguez es una personalidad famosa, sigue siendo una menor de edad que utiliza las redes sociales bajo la supervisión de sus padres, figuras también muy reconocidas en estos espacios digitales. Precisamente porque tanto Daniela Ospina como James Rodríguez saben cómo es el tema de ser un personaje público, tienen consejos y restricciones para su pequeña hija a la hora de publicar contenido.

"No hemos visto mucho a Salo ¿ella está bien?", le escribió un seguidor a la modelo y empresaria colombiana en una de sus actividades de 'Preguntas y respuestas' en Instagram. Daniela Ospina procedió a responder con una foto de Salomé frente a un espejo, informando que la niña se encuentra muy bien, afortunadamente. Pero que como adultos han decidido alejarla un poco del entorno digital.

"Salo está súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio uno como mamá no quiere leer cosas feas o que no son de los hijos... y entiendo que es una red libre de opinar pero también qué pereza leer lo que no es, por eso ya mejor lo vivimos más privado", escribió Ospina, quien actualmente vive en Miami, Estados Unidos, junto a su esposo Gabriel Coronel, su hijo Lorenzo y Salomé, fruto de su relación anterior con James Rodríguez.

Con esta respuesta, Ospina dejó claro que como familia han decidido dejar de compartir tantos detalles como antes sobre su vida y la de los menores. Aunque como figuras públicas son muy queridos por los colombianos, lo cierto es que ninguno se salva de los malos comentarios en ciertas ocasiones. La colombiana ha dejado claro que para ellos prima el autoestima y cuidado de la menor al estar expuesta a un público tan grande en las redes.

La misma Daniela Ospina se ha visto emocionalmente afectada por lo que se ha dicho sobre ella. En una reciente entrevista, la colombiana recordó los comentarios que se hacían en la prensa española sobre ella cuando llegó a ese país acompañando a su entonces pareja James Rodríguez. "Amo España, pero me dieron muy duro, bueno la prensa, pero como país disfruté mucho. Me tildaron de travesti, fea, o sea, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces recuerdo y digo: ¿yo cómo no caí en una depresión?".

Ospina recordó que había decidido vivir en España con su pequeña hija y su esposo por el trabajo de él, pero que no esperaba que el foco de la prensa local terminara siendo su apariencia física y, menos aún, de manera negativa. La modelo resaltó que, aunque siempre ha sido una mujer fuerte, las críticas a su físico en España fueron muy fuertes y cuando todavía estaba muy joven, por lo que sí llegaron a afectarla.

