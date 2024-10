David Alonso escribió emotiva carta antes de ser campeón: "Solo tengo ganas de llorar"

La noche antes de enfrentar uno de los días más importantes de su vida, David Alonso , de 18 años, se sentó a escribir. Con la incertidumbre y la emoción invadiendo su mente, decidió plasmar en papel los sentimientos que lo rodeaban. No imaginaba que, apenas 24 horas después, estaría leyendo esas mismas palabras como campeón del mundo, representando a Colombia en lo más alto del podio de Moto3.

Esta fue la carta que escribió David Alonso

La carta que David leyó en público tras su victoria reveló el lado más humano de un piloto que, a pesar de su gran trayectoria en ascenso, sigue siendo un joven enfrentándose a las complejidades de los sueños que por fin se hacen realidad.

“Me asusta el hecho de pensar cómo puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar, me miro al espejo y me digo a mí mismo: 'mañana vas a ser campeón del mundo y se me aguan los ojos'”, escribió Alonso.

David Alonso expresó, a través de estas líneas, la duda y la vulnerabilidad que muchas veces acompañan a quienes están al borde de alcanzar un objetivo soñado durante toda su vida.

“No sé si soy realmente consciente de la situación ni si estoy preparado para ello”, confesó.

Y es que, aunque había trabajado arduamente durante años, tener el éxito tan cerca lo hacía sentir como si, en ese preciso momento, el sueño estuviera más lejos que nunca.

David Alonso había escrito estas palabras la noche anterior a ser campeón mundial de motociclismo. La naturalidad y tranquilidad para leerlas en directo por @DAZN_ES, a sus 18, impresiona. 🇨🇴, 🇪🇸, hispano colombiano, lo que lo define es quien es, no su bandera. ¡Bravo David! 🏆 pic.twitter.com/zdp7SawhKE — Diego Mejia (@diegofmejia) October 6, 2024

David Alonso intentó tener calma antes de su gran día

Con una madurez que sorprende para su edad, Alonso también habló de su capacidad para descansar antes de los grandes momentos: “Por suerte, suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará… o no lo sé”. David intentó mantener la calma la noche previa. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre, pero trató de aferrarse a su rutina, buscando tranquilidad antes de lo inevitable.

“Lo único que sé es que si mañana, sobre las 12:00, estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. Perdón, que lo hemos logrado”. Con estas palabras, el joven campeón incluyó a su equipo, su familia y a todos aquellos que lo habían apoyado en su viaje hacia el título mundial.

El día que ganó David Alonso en el Gran Premio de Japón

El pasado sábado, 5 de octubre de 2024, David Alonso llegó a la pista del Gran Premio de Japón con una ventaja significativa en la clasificación. Sin embargo, la presión de sellar el campeonato mundial aún estaba sobre sus hombros. La carrera fue intensa, con el poleman Iván Ortolá y Daniel Holgado como sus principales competidores. A lo largo de gran parte de la carrera, los pilotos se mantuvieron en un grupo compacto, luchando por cada posición.

Pero a menos de 10 vueltas del final, Alonso vio su oportunidad. Con una determinación que reflejaba las palabras que había escrito la noche anterior, avanzó tres posiciones y finalmente superó a Ortolá, quien poco después sufrió una caída. Ese momento fue decisivo. Alonso cruzó la línea de meta en primera posición, asegurando el título de campeón del mundo de Moto3 con cuatro carreras aún por disputarse.

Tras la carrera, Alonso no solo celebró su victoria, sino que compartió públicamente la carta que había escrito en la noche previa. Conmovido y con la voz quebrada por la emoción, leyó cada palabra ante los medios y su equipo. Su sinceridad y humildad tocaron los corazones de quienes lo escucharon, demostrando que, más allá del piloto talentoso, hay un joven con grandes valores y una profunda conexión con sus raíces y su familia.