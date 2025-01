David Beckham sorprende como modelo de ropa interior masculina y Victoria le envía un mensaje

David Beckham es la nueva imagen de la reconocida marca de moda masculina BOSS de ropa interior dejó sorprendida a más de una internauta con las primeras fotos que se han revelado en redes sociales. Victoria Beckham, por su parte, no disimuló su orgullo por el nuevo logro de su esposo.

David Beckham causa revuelo como modelo

David Beckham es el protagonista de la colección BOSS ONE Bodywear, la nueva campaña de ropa interior de la famosa casa de moda alemana. A través de redes sociales el exfutbolista y empresario, así como la marca, han revelado las primeras imágenes del famoso luciendo las prendas y, por supuesto, el gran físico que conserva.

"Be your own BOSS", es la frase con la que Beckham ha compartido uno de los primeros avances de la colección y de las instantáneas para la campaña que le tomaron los fotógrafos de moda Mert y Marcus.

Las atrevidas imágenes han dejado sin aliento a más de una seguidora del exfutbolista que, a sus 49 años, conserva un gran físico y marca tendencia con esta nueva colección de ropa interior masculina.

Sobre este trabajo, David Beckham recordó que, años atrás, había decidido que su carrera como modelo había terminado, pero BOSS lo hizo animarse de nuevo a posar frente a las cámaras solo con ropa interior y siendo un gran seductor.

"Una vez dije que mis días como modelo de bodywear habían llegado a su fin, pero cuando BOSS compartió su ambición por la gama y trajo a mis buenos amigos Mert y Marcus para fotografiar la campaña con sus brillantes ideas creativas, simplemente no pude negarme. La nueva colección está muy bien hecha. Estoy orgulloso de apoyar a BOSS en nuestra colaboración estratégica a largo plazo con esta campaña", aseguró el exfutbolista.

Así reaccionó Victoria Beckham al trabajo de su esposo como modelo de ropa interior

En el lanzamiento de la nueva colección de BOSS de la que es protagonista David Beckham se llevó a cabo en un espacio de exposición subterráneo Lightroom, en el que utilizaron pantallas 360°. Al evento asistió el empresario con su esposa.

"Muy orgullosa de ti", escribió la también modelo Victoria Beckham sobre el trabajo de su esposo y en sus redes sociales también compartió el video de promoción de la nueva colección de BOSS.

¿Cuándo llega la nueva colección de BOSS a Colombia?

Se espera que próximamente en las tiendas de la casa de moda en Colombia se encuentren las prendas de BOSS ONE Bodywear, la colección protagonizada por David Beckham.

Sobre este nuevo producto de la marca se sabe que son bóxers, calzoncillos, camisetas y esqueletos en tonos minimalistas blanco y negro confeccionados en una mezcla de algodón y elastano que ofrece comodidad todo el día.