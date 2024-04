Desafío 2024: ¿qué harán Beba y Alexander tras su salida del programa?

Alexander y Beba fueron dos de los participantes más controversiales del Desafío XX, por lo cual su salida del programa generó diversas reacciones en los televidentes. Tras un par de días de descanso, los deportistas hablaron sobre la competencia y sus planes hacia el futuro.

>> Vea también:Beba habla sin tapujos de su experiencia en Desafío XX: "Mi propósito no era ir a ganar"

Valerie de la Cruz Millán, conocida en el Desafío XX como Beba, fue expulsada de la competencia tras incumplir un castigo impuesto a su equipo. En medio de la noche, la concursante decidió quitarse unos guantes de boxeo que debía usar durante 24 horas y abandonar Playa Baja, pasando la noche en la casa Alpha.

Su actitud no fue la mejor al abandonar la competencia, por lo cual fue altamente criticada en redes sociales.

Publicidad

En entrevista con Noticias Caracol, la barranquillera aseveró que quisiera devolver el tiempo y ser más consciente de sus reacciones y las palabras que utilizó para expresar sus emociones.

"Quiero aclararlo, no estoy a favor de palabras soeces, vulgaridades y esas cosas. De eso me arrepiento muchísimo", comentó la joven, quien señaló que reconoce sus acciones, pero estaba actuando bajo presión.

Publicidad

Añadió: "Eso fue una parte de la Beba del pasado, que ya hoy no es y voy a seguir trabajando en eso".

Por su parte, Alexander, un profesor de taekwondo de Pasto, fue derrotado en el Box Negro por sus compañeros de otros equipos, lo cual implicó su eliminación.

Su paso por el Desafío XX también dejó polémicas, especialmente por algunos comentarios subidos de tono. Pese a ello, el deportista se defendió diciendo que es un personaje real y natural, destacando que no se arrepiente de nada.

"Prefiero que la gente me pueda odiar por lo que soy, por mi esencia, a que me amen por lo que no soy", aseguró el exparticipante del Desafío.

Publicidad

Tras su salida del programa, Beba se prepara para planear su matrimonio y Alexander continuará impartiendo clases de taekwondo.

>> En noticias relacionadas: Participante del Desafío XX reveló haber sido víctima de bullying por una enfermedad