Hijos de Shakira, Milan y Sasha, lanzan su primer video musical: véalo aquí

Milan y Sasha Piqué han demostrado una vez más su talento musical. Los hijos de Shakira y Gerard Piqué han sorprendido al mundo con el lanzamiento de su primer video musical junto a la banda que conformaron con amigos de su edad en Miami. Los niños, desde su llegada a la ciudad norteamericana, se han visto mucho más presentes en eventos públicos e interesados en seguir los pasos de la barranquillera.

Video musical de Milan y Sasha

Los menores de 12 y 10 años hacen parte del proyecto 'Next Generation of Artists' de la fundación Let it Beat Academy, de los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, que tiene el objetivo de impulsar las carreras de jóvenes artistas entre los 10 y los 12 años. En este caso, los niños conformaron una banda junto a la también joven cantante Mila V y con la que grabaron su primera canción llamada 'The One'.

El tema musical, que ya está disponible en las diferentes plataformas de reproducción, ahora también cuenta con su videoclip oficial en el que, por supuesto, los niños hacen su gran debut. También es una canción que hace parte del álbum musical que presenta la fundación con sus talentos llamado 'All For You'. Antes de ser estrenado en YouTube, el video fue presentado de manera exclusiva a los padres de los artistas en una gala privada, en la que estuvo Shakira muy emocionada por sus hijos.

La barranquillera no solo demostró su emoción por el primer videoclip musical de la banda de sus hijos, sino que también la compartió con mucho cariño en sus redes sociales. "Esta canción es para todas las madres que dan todo por ellos", escribió la colombiana en una publicación que hizo por el Día de las Madres y en la que mostró que ella también ayudó a sus hijos en el proceso de creación de esta canción.

En el video se puede ver a Milan y Sasha, junto a otros jóvenes talentos musicales. Milan, el mayor de los hijos de Shakira y Piqué , además de cantar sorprendió con su habilidad para la percusión, tocando la batería. Por su parte, el pequeño Sasha es una de las voces principales de la agrupación, brillando también por su tono de voz y habilidad para cantar.

La cercanía de Milan y Sasha con la música

Durante los últimos años, los hijos de Shakira han conmovido al mundo con su cercanía a la música, una faceta de los menores que no se había visto explorada durante su vida en Barcelona, España. Esta no es la primera vez que los niños muestran su interés por la música y es que sus dulces voces hacen parte del álbum 'Las mujeres ya no lloran' de Shakira en la canción 'Acróstico'.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", detalló Shakira en una publicación y detalló que fueron ellos los que le pidieron aparecer e interpretar el tema. "Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá".

Milan y Sasha acompañaron a Shakira en su presentación. Foto: redes sociales

Antes de la separación de Shakira y Piqué , los menores vivían con sus padres en Barcelona, donde poco se sabía sobre ellos. Dentro de lo que se sabía, varias veces los niños fueron captados en escuelas de fútbol y beisbol, a donde Shakira los acompañaba, y se creía que seguirían los pasos de su padre o, por lo menos, que estaban muy interesados por los deportes.

Aunque esto no ha cambiado y es cierto que los niños siguen practicando deportes, tras su mudanza a Miami junto a Shakira, a los menos se les ha visto más interesados en la música y otras áreas de la industria del entretenimiento. Milan y Sasha han demostrado que no solo heredaron el talento deportivo de su papá, sino también el musical de la barranquillera, ya que ambos interpretan instrumentos y cantan muy bien. También han sorprendido con su emprendimiento de joyería masculina.

