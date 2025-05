Claves del pulso por Frisby en España y lo que dijo hombre tras marca en disputa con la colombiana

Hace ya casi dos semanas empezó a rondar una campaña de expectativa en redes sociales porla llegada de Frisby a España . Los ciudadanos, en su mayoría colombianos, se mostraron emocionados por la llegada de la icónica marca de pollo frito al país europeo. Lo que no se imaginaron era que no se trataba de la tradicional empresa de origen pereirano.

El contenido no se demoró en viralizarse, por lo que Frisby S.A. BIC emitió un comunicado advirtiendo que estaban haciendo un uso indebido de su marca, y que no han dado ninguna autorización para abrir un local enEspaña . "No ofrecemos ni autorizamos a terceros el modelo de franquicias para la apertura de restaurantes", indicó.

La empresa colombiana, la cual surgió en 1978 en el Eje Cafetero, también mencionó que se estaban ofreciendo "supuestas oportunidades de inversión, concursos, entrega de premios y la recolección de datos personales", sin ningún vínculo autorizado con la compañía. "No hemos iniciado ni autorizado ningún proceso de expansión, comercialización ni inversión bajo la marca Frisby en España ni en otros países de la Unión Europea", añadió, y dijo que se haría la defensa de la marca a través de las vías legales correspondientes.

Autoridades europeas fallan a favor de Frisby España SL y envían advertencia a la marca colombiana. Instagram: @frisby_es

La respuesta de Frisby España SL

Este lunes 12 de mayo, la empresa informó en un comunicado que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) falló a su favor en primera instancia , "ha validado en su totalidad los argumentos jurídicos presentados" y le concedió el uso exclusivo de su logo en territorio europeo.

Añadió que la marca colombiana "será revocada en su totalidad en caso de no aportarse pruebas de uso efectivo en un plazo máximo de dos meses". Lo cual quiere decir que la compañía pereirana debe demostrar en los próximos 60 días que su marca ha sido utilizada durante por lo menos cinco años dentro de la Unión Europea.

En Marcaria, portal de registros y protección a nivel global de marcas y dominios, se indica que la empresa de España aplicó para la Marca de la Unión Europea (EUTM) el 2 de septiembre de 2024, y logró obtener el registro el pasado 17 de diciembre. Por otro lado, la marca colombiana fue registrada para la Marca de la Unión Europea (EUTM) el 3 de octubre de 2005, pero la página indica que se encuentra en un proceso de cancelación que comenzó el 12 de julio del año pasado.



El hombre detrás de Frisby España SL

Forbes Colombia habló con quien sería el representante de Frisby España SL, quien decidió permanecer en el anonimato por seguridad. La revista económica indicó que se trata alguien que se ha dedicado a los servicios financieros y en los últimos años ha decidido emprender en varios sectores, como Airbnb y el 'gaming'.

“Vi una oportunidad en España. Hay una gran comunidad sudamericana, pero ninguna marca de comida rápida con presencia nacional que les hable directamente (...) Esto no es solo una oportunidad de negocio. Es un espacio cultural desatendido”, dijo.

El sujeto agregó que no conocía la marca colombiana cuando realizó el registro en septiembre pasado, y que cuando solicitó la cancelación contra el único otro registro relacionado con Frisby en la UE, propiedad de la empresa colombiana, esta no se opuso jurídicamente.

Comunicado de Frisby España SL. Frisby España SL

“Tuvieron tres meses para oponerse al registro. Enviaron preguntas a la Euipo, pero nunca presentaron una oposición formal. Legalmente, eso implica aceptación”, indicó.

Cabe resaltar que Frisby España SL ha dicho públicamente que su operación "ha sido establecida de forma legítima y transparente", y que tienen "una versión a largo plazo", por lo que planean expandirse a más países de la Unión Europea.

La empresa española reiteró que está abierta a "un diálogo constructivo" que permita alcanzar un acuerdo operativo, logístico y comercial. "Nuestra voluntad no es el conflicto, sino ofrecer a los consumidores europeos una experiencia culinaria inspirada en las raíces sudamericanas, aún poco representadas en el mercado. Este proyecto nace con el objetivo de servir una demanda real, no atendida hasta ahora", dijo.



¿Qué vías jurídicas le quedarían a Frisby Colombia?

Carlos Lacaci, abogado español experto en propiedad intelectual, explicó en Noticias Caracol en vivo que “hay firmas que se dedican a ganar dinero a través de la propiedad intelectual. Es una práctica aberrante, pero esto puede ocurrir”.

No obstante, enfatizó en que la empresa española tendría como defensa los "signos distintivos" de su logo para "tener protección", como por ejemplo la 'y', que está "muy marcada" en la marca europea. Pese a esto, Lacaci opinó que no podría utilizar frases como "cruza el charco al continente europeo", ya que esto podría causar confusión. De hecho, en su página de Instagram, Frisby España SL escribió en su biografía lo siguiente: "Crujimos fronteras para llegar a ti".

Por otro lado, explicó que "si una marca que se registra en la Unión Europea no hace uso de su actividad comercial durante un periodo de 5 años, por desuso sí se puede pedir la nulidad". En ese sentido, Frisby S.A. BIC tiene hasta el 17 de julio para recolectar "todos los signos distintivos que puedan hacer ver que ha utilizado su marca para el mercado en el que se registró", que en este caso sería el español, y así no perder la autorización en la Unión Europea. Estos signos pueden incluir facturas o acopio de productos.

Lacaci, finalmente, dijo que a la empresa colombiana "se le abre una vía para poder acreditar pruebas o llegar a un acuerdo vía judicial".

