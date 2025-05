¿Dónde ver la saga 'Destino final' antes del estreno de la nueva cinta 'Lazos de sangre'?

La sagaDestino Final ha vuelto a la conversación pública con fuerza. Tras más de una década sin nuevas entregas, Destino Final: Lazos de Sangre se estrena el 14 de mayo de 2025 en varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, y tiene como fin volver a conectar las historias anteriores con una nueva generación de víctimas. Pero antes de enfrentarte a esta nueva dosis de muertes improbables, muchos se preguntan: ¿dónde se puede ver la saga completa?

Todas las películas de Destino Final están disponibles en la plataforma de streaming Max. Desde la cinta original de 2000 hasta la quinta entrega de 2011, los cinco títulos están listos para maratonear. Esta es una oportunidad para revivir las muertes más aterradoras que impactaron el cine de terror moderno y entender los cameos que la nueva película hace a sus predecesoras.

El regreso de la franquicia no es casual. New Line Cinema ha apostado por revitalizar una historia que, aunque parecía cerrada, sigue teniendo una base de fans sólida y nostálgica. Además, la muerte como antagonista invisible sigue siendo un concepto que no ha perdido vigencia. En esta nueva entrega, una estudiante universitaria empieza a experimentar una serie de pesadillas sobre un trágico accidente en una torre. A través de premoniciones relacionadas con su abuela, se da cuenta de que la muerte está persiguiendo a su familia y debe buscar la forma de romper el ciclo mortal.



¿Qué plataforma tiene la saga completa de Destino Final?

La plataforma Max (antes HBO Max) es actualmente la única que ofrece las cinco películas originales de Destino Final en su catálogo. Esto incluye:



Destino Final (2000)

Destino Final 2 (2003)

Destino Final 3 (2006)

Destino Final 4 (2009)

Destino Final 5 (2011)

Cada una de estas películas presenta un nuevo grupo de personajes que escapan de una tragedia mortal, solo para ser perseguidos por la muerte en una serie de eventos cada vez más creativos y macabros. Aunque las historias son independientes, hay conexiones sutiles entre ellas que se vuelven más evidentes si se ven en orden.

Destino Final Lazos de Sangre: dónde verla en Colombia y cómo conecta con las anteriores - IG @streammaxla

Orden cronológico vs. orden de estreno

Aunque la mayoría de los fans opta por ver las películas en el orden en que fueron lanzadas, existe un orden cronológico que puede ofrecer una experiencia distinta:



Destino Final 5 (precuela directa de la primera) Destino Final (2000) Destino Final 2 Destino Final 3 Destino Final 4

Verlas en este orden permite entender mejor algunos giros argumentales y conexiones entre personajes. Sin embargo, el orden de estreno sigue siendo válido y más accesible para quienes ven la saga por primera vez.



¿Qué esperar de Destino Final: Lazos de Sangre?

La nueva película, Destino Final: Lazos de Sangre, estará protagonizada por una joven universitaria llamada Stefanie, ella comienza a tener pesadillas constantes sobre un terrible accidente ocurrido en una torre. Con el tiempo, descubre que no se trata solo de sueños, sino de visiones conectadas con el pasado de su abuela, quien logró escapar de la muerte años atrás.

Pronto entiende que la muerte no ha olvidado ese error y ahora acecha a su familia, decidida a cobrar lo que considera suyo. Para salvarlos, Stefanie deberá enfrentar el oscuro legado que los persigue y encontrar la manera de romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde. Esta entrega busca conectar con los fans de siempre, pero también atraer a una nueva audiencia con efectos actualizados y un enfoque más emocional.

Uno de los elementos más comentados es la participación póstuma de Tony Todd, actor que interpretó al misterioso William Bludworth en varias entregas anteriores. Su aparición en esta cinta tiene un peso simbólico, ya que falleció en noviembre de 2024.

¿Por qué ver la saga antes de la nueva película?

Ver las películas anteriores no solo es una forma de disfrutar del terror nostálgico, sino también de captarlas múltiples señales que Lazos de Sangre hace a sus predecesoras. Desde nombres de personajes hasta escenarios similares, la nueva entrega está llena de referencias que solo los fans más atentos podrán identificar.

Además, la saga ha sido reconocida por su creatividad en las escenas de muerte, muchas de las cuales se han vuelto virales o icónicas en la cultura pop. Revivirlas antes del estreno puede aumentar el impacto emocional y narrativo de la nueva cinta, además, de recordar los sucesos que más han aterrado a los fans de situaciones cotidianas que "podrían suceder".



Terror, tensión y nostalgia

Con una duración promedio de 90 minutos por película, ver toda la saga de Destino Final antes de Lazos de Sangre es una maratón perfectamente realizable en un fin de semana. La tensión constante, los giros inesperados y la atmósfera única de cada entrega hacen que el tiempo pase volando.

Además, es una excelente excusa para reunir a amigos o familiares fanáticos del terror y compartir teorías sobre cómo la muerte elige a sus víctimas. ¿Hay una lógica? ¿Se puede engañar al destino? Estas preguntas siguen vigentes y son parte del atractivo de la franquicia.



Cines en Colombia donde estará disponible Destino Final: Lazos de Sangre

Cinépolis VIP Fontanar (Chía)

Cine Colombia - Multiplex Centro Chía

Procinal - Bima (Bogotá)

Cine Colombia - Multiplex Santafé Bogotá

Procinal - Palatino (Bogotá)

Cinemark Atlantis, Colina, Multiplaza, Gran Plaza Bosa, El Ensueño, entre otros

Cinépolis Hayuelos y Diverplaza

Cine Colombia en centros comerciales como Galerías, Gran Estación, Centro Mayor, Las Américas, Metrópolis

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO