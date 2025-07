Así fue la discusión entre Zambrano y Gio, miembros del equipo Gamma en el Desafío Siglo XXI

El Desafío Siglo XXI estrenó su segundo capítulo y ya se siente el desarrollo de una rivalidad que podría incrementarse cada día. Se trata de dos integrantes del mismo equipo, que desde el día uno han tenido encuentros difíciles y conflictos. Gio, el capitán del equipo Gamma, y Zambrano, otros de los miembros, tuvieron un primer encuentro en el reto inicial en grupo.

El reto fue presentado por Búfalo, quien de Yo me llamo llegó al Desafío jalando una tractomula de 17 toneladas. Los equipos debían empujar este tipo de vehículos. En el equipo Gamma, la estrategia entre los ocho miembros era que todos halarían de las cuerdas en la misma dirección. Gio, designado capitán de manera aleatoria, cambió su posición. Aunque la estrategia dio frutos, Zambrano criticó a su capitán en pleno reto, dando inicio a la discordia.

"Estás desenfocado (...) Tienes que enfocarte", le gritaba Zambrano a Gio. El capitán de Gamma se quitó el calzado durante el reto, algo que fue reprochado por sus compañeros al poder llevar a una lesión, algo que afectaría a todo el equipo. "Capi, aquí no estamos en la calle. Aquí estamos en El Desafío. Es como una competencia... espérate, déjame hablar (...) Tienes que aprender a escuchar mucho", le decía Zambrano durante la noche del primer día.

"Yo voy a chocar muy fuerte con voz. Porque primero, yo soy el capitán y vos no podés (...) Los trapitos me los estás sacando allá. Estás diciendo que me está quedando grande la banda de capitán, y eso yo no se lo diría a nadie por respeto", le contestó Gio a su compañero de equipo. "Me ofende que digás que vos levantaste la mula, ese fue el comentario con el que me enoje", agregó.

El capitán también mencionó que había pensado en dejar el liderazgo. "Como fui elegido capitán al azar, no tengo que serlo siempre. Quiero poner en votación a quién les gustaría nombrar como capitán". De inmediato Zambrano aseguró que no quería, mientras que sus demás compañeros dijeron que aún no era algo que debían plantearse.

¿Quiénes son Gio y Zambrano del Desafío Siglo XXI?

Gio es un exmilitar con misiones en África (Mali). Además, es amante de la topografía, la estrategia y la resistencia extrema. Practica calistenia, running y entrenamiento funcional. Carismático, analítico, empático y líder por naturaleza. "Su objetivo es claro: visibilidad para cumplir un sueño que tiene nombre propio… Su tía que lo crío como si fuese su madre. En este juego quiere demostrar que no todo lo que brilla es superficial: su fuerza viene del alma, del pasado y de la convicción de que el cuerpo se entrena, pero el espíritu se forja", se lee en una nota del programa.

Por su parte, Zambrano es ganador de medalla de plata en Tokio 2020, subcampeón mundial en Doha 2019 y campeón panamericano. "Es medallista olímpico en 400 metros planos. Resiliente, fuerte emocionalmente y con altísimo nivel competitivo. Cercano, espontáneo y con una historia que inspira desde el sacrificio. Tiene carisma innato y una energía que conecta con todas las generaciones".

