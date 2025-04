Dua Lipa anuncia su regreso a Colombia: lugar, fecha y precios para comprar las entradas

La cantante y compositora Dua Lipa anunció su regreso a Colombia, luego de un polémico y cuestionado primer concierto en Bogotá en el año 2022. En esta ocasión la artista internacional traerá a sus fanáticos colombianos su Radical Optimism Tour por Latinoamérica, el cual tendrá presentaciones en países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México.

¿Cuándo será el segundo concierto de Dua Lipa en Bogotá?

En Colombia, el concierto de Dua Lipa será el 28 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá, un gran cambio con respecto al debut de la artista en nuestro país. En 2022 la británica se presentó por primera vez en Colombia en el parqueadero de Salitre Mágico, un evento que recibió muchas críticas por la poca visibilidad que tenían los fanáticos.

La gira de la artistas internacional tendrá ocho shows en la región y comenzará el viernes 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, en el Estadio River Plate y concluirá con dos enormes presentaciones consecutivas en Ciudad de México, México, en el Estadio GNP Seguros el 1 y 2 de diciembre. Estos conciertos se suman a su gira global con un total de 77 impresionantes presentaciones en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, el Reino Unido y América del Norte.

Precios y fecha de venta de boletería para Dua Lipa en Bogotá

Las entradas estarán disponibles a partir de la preventa exclusiva para fans que comenzará el lunes 7 de abril a las 10:00 a. m. (hora Colombia). También habrán preventas de Visa para clientes del Banco Davivienda, las cuales comenzarán el martes 8 de abril. Finalmente, la venta general comienza el jueves 10 de abril y las entradas se podrán comprar en Ticketmaster.co.

Los clientes de tarjetas Visa del Banco Davivienda tendrán acceso a un evento exclusivo de preventa de dos días para comprar entradas antes que el público general, además de acceso a experiencias innovadoras de clase mundial. Visa anunciará próximamente promociones, iniciativas y actividades para los fanáticos de la música y la base de seguidores de Dua Lipa en los cinco países sudamericanos.

Los precios para ver a la intérprete de Houdini en El Campín van desde los $359.000 y hasta los $841.000 en las diferentes ubicaciones en el estadio bogotano.

La gira Radical Optimism de Dua Lipa se realiza para celebrar el tercer álbum de estudio de la artista que lleva el mismo nombre y que alcanzó el No. 1 en 12 países, incluyendo el Reino Unido, donde se convirtió en el debut de álbum más grande de una artista femenina británica en 2024 y logró las ventas más altas en su primera semana de una artista femenina del Reino Unido desde 2021. En Estados Unidos el álbum también debutó en el No. 1 en la lista Top Álbum Sales de Billboard y en el No. 2 en el Billboard 200.

Fechas de Dua Lipa en Latinoamérica

Viernes, 7 de noviembre de 2025 – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

Martes, 11 de noviembre de 2025 – Santiago, Chile – Estadio Nacional

Sábado, 15 de noviembre de 2025 – São Paulo, Brasil – MorumBIS

Sábado, 22 de noviembre de 2025 – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos

Martes, 25 de noviembre de 2025 – Lima, Perú – Estadio San Marcos

Viernes, 28 de noviembre de 2025 – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

Lunes, 1 de diciembre de 2025 – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

Martes, 2 de diciembre de 2025 – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

