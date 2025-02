Dueña del 'bordillo de Shakira' invitó a la artista a volver a su casa: "Me ha hecho famosa"

La Guacherna en Barranquilla no solo tuvo a Tatiana Angulo Fernández de Castro como reina del Carvanal, puesto que, tras dos exitosas fechas en su ciudad natal, Shakira y sus hijos disfrutaron de las tradicionales fiestas en La Arenosa.

Y es que llenos de maicena, con la cara maquillada y la pinta rumbera, Sasha, Milan y Shakira se gozaron del evento más importante previo al inicio del Carnaval de Barranquilla.

(Lea también: Bordillo de Shakira: locura por tomarse foto en el lugar que ya tiene ubicación en Google maps )

¿Dónde queda el Bordillo de Shakira?

La llamada 'Reina del pop en español' causó furor al develar que, de incógnito, participó del desfile de la Guacherna. Contó este hito por medio de sus redes sociales, donde publicó algunas fotos de ella y sus hijos festejando en la capital del Atlántico.

Publicidad

"Orgullosa de enseñarles a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. ¡Viva la Guacherna en Carnaval!", expresó la cantante.

En una de las imágenes se ve a Shakira sentada en un muro del barrio Boston, algo que desató revuelo entre sus fanáticos, quienes no tardaron en buscar el lugar y recrear la ya icónica fotografía.

Publicidad

Gonzalo Guarín, director de la comparsa Palo E Muerte, contó a Noticias Caracol que el que la artista pudiera hacer parte del evento fue toda una hazaña. "La organización se puso la 10 para que pudiera salir, pudiera disfrutar del Carnaval de Barranquilla como cualquier persona del común".

En diálogo Noticias Caracol En Vivo, Nohemí Herrera, dueña de la casa donde está el llamado 'bordillo de Shakira', explicó que este lugar, el cual ahora le hace competencia a la estatua de la artista, está ubicado en la 63 con 45.

"Esa noche estaba viendo una película. Escuchaba la bulla de la Guacherna, muchas personas por aquí, sentí unos carros, pero no me lo imaginé que era Shakira, lo vine a saber al día siguiente que me mandaron una foto por Instagram", confesó Herrera, quien no pudo disfrutar del Carnaval porque debía cuidar de su madre, quien tiene algunos problemas de salud.

Este ya promete ser uno de los infaltables de los turistas durante su visita a la ciudad, por lo cual los locales ya comenzaron a engalanar con decoración alusiva a la artista. De momento, un fanático donó un pendón donde se ve la cara de la barranquillera en ambiente carnavalero.

Publicidad

"La verdad para mí fue una emoción, un show mejor dicho, me ericé, como dice Amparo Grisales. Shakira me ha dejado una buena energía. Jamás pensé que esto me iba a ocurrir, me ha hecho famosa", destacó.

Aunque han empezado a correr rumores de que la casa está en venta, la dueña del 'bordillo de Shakira' los ha desmentido. Sin embargo, invitó a la artista, a su familia y hasta al alcalde que se pasen por el sitio, donde los recibirá con los brazos abiertos.

Nohemí Herrera es la dueña de la casa donde está el llamado 'Bordillo de Shakira'. Shakira / Redes sociales / El Heraldo

Publicidad

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co

(Lea también: El insólito objeto que venden por un millón de pesos tras la foto viral de Shakira en el bordillo )