El legado de Selena Quintanilla: así fueron los últimos momentos de la reina del tex-mex

Treinta años después de su asesinato, Selena Quintanilla sigue vigente con un nuevo documental. "Se trata de una artista que no deja de emocionar e inspirar (...) El interés en su vida y su música no solo no merma, sino que va en ascenso", dijo a EFE James Wooley, director ejecutivo del Festival de Cine de Miami, que esta semana exhibirá el documental 'Selena y Los Dinos', uno de los más esperados de la muestra.

Selena, nacida en Texas y de raíces mexicanas, es considerada un ícono de la música 'tex-mex'. Murió el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, tras recibir un balazo en la espalda de parte de Yolanda Saldívar, quien fue presidenta de su club de fans.

La suerte de Saldívar, de 65 años y condenada a cadena perpetua, también ocupó el jueves pasado titulares. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su petición de libertad condicional, y la próxima revisión será después de 2030.

Se estima que Selena ha vendido más de 18 millones de discos en todo el mundo, cifra que sigue creciendo. Su patrimonio, que al momento de su muerte era de 5 millones de dólares, supera ahora los 25 millones de dólares, según el sitio especializado Celebrity Worth Net.

Este 31 de marzo de 2025, en el aniversario luctuoso de la cantante, su familia la recordó con un emotivo mensaje en redes. "La luz de Selena sigue brillando a través de su música atemporal, su espíritu contagioso y el amor que dio a sus fans. Su legado sigue más vibrante que nunca, inspirando a nuevas generaciones y recordándonos que los sueños nunca mueren. La honramos hoy, mañana y siempre", escribieron.

¿Cómo fue la muerte de Selena Quintanilla?

De acuerdo con la fiscalía, Yolanda Saldívar citó a Selena para una conciliación, después que la cantante decidiera despedirla del puesto de gerente de su tienda de ropas. Empleados del motel dijeron que vieron a Saldívar perseguirla e insultarla.

Según la BBC, la relación entre la cantante y Saldívar empezó en 1991, cuando la entonces hoy condenada se acercó al padre y manager de Selena para proponerle que crearan un club de fans, del cual ella posteriormente fue nombrada como presidenta.

Esto volvió cercana su relación, pero a comienzos de 1995 ese vínculo comenzó a quebrarse, haciendo que Saldívar fuera destituida del club de fans y apartada de los negocios de Selena.

Acordaron encontrarse para que Yolanda le entregara todos los documentos que tenía en su posesión con relación a los negocios de la cantante. Estando en la habitación 158 del hotel Days Inn empezaron a discutir y poco antes del mediodía del 31 de marzo de 1995, cuando la artista intentaba salir del lugar, la exdirectora del club le disparó en el costado derecho de la espalda con un revolver Taurus de 38 mm.

Yolanda Saldívar fue condenada por el homicidio de la cantante Selena Quintanilla. Redes sociales

Pese a que en ese momento la joven cantante logró salir y desplazarse casi 100 metros hasta la recepción del hotel, la herida causó una importante pérdida de sangre, por lo cual, una hora después, Selena fue declarada muerta.

La familia Quintanilla ha logrado durante tres décadas mantener activos proyectos como la Fiesta de la Flor, un festival musical anual de seguidores de la artista, como también las nuevas ediciones de sus discos y acuerdos con empresas para preservar su imagen

Al Museo Selena, en Corpus Christi, su ciudad natal, siguen llegando miles de visitantes de todas las edades para conocer de cerca su vestuario, premios y objetos personales, y recordar a la artista que marcó la historia de la música latina.

El legado de Selena

Selena se consagró con éxitos como "Amor Prohibido", "El Chico del Apartamento 512" "Bidi bidi bom bom" y "Como la Flor".

Fue considerada por la revista Billboard como una de las mayores cantantes latinas de todos los tiempos. Ganó un Grammy en 1993 y recibió una distinción póstuma en 2021 por su carrera artística. En 2017 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Con Selena estalló el interés por el denominado "mercado hispano" en Estados Unidos y las revistas empezaron a consagrar en sus tapas a estrellas de origen latino como Ricky Martin y Jennifer López, artista que la encarnó en la gran pantalla.

Después de su muerte, el expresidente estadounidense y entonces gobernador de Texas, George W. Bush, decretó que el día del cumpleaños de la cantante, el 16 de abril, se denominara "Selena Day".

"Esta decisión reafirma que la justicia sigue defendiendo la hermosa vida que nos fue arrebatada a nosotros", dijo la familia de Selena Quintanilla al conocer que Yolanda Saldívar no saldrá de prisión - TARA ZIEMBA/AFP

AGENCIA EFE / AGENCIA AFP

MANUELA HERNÁNDEZ

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

