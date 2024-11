El legado musical y social de Quincy Jones, el legendario productor detrás de 'Thriller'

La música está de luto tras la partida del productor Quincy Jones, una de las más grandes leyendas del siglo XX. Michael Jackson, Ray Charles, Frank Sinatra, Donna Summer y Amy Winehouse, algunos de los importantes artistas con los que trabajó.

>>> Le recomendamos:Fallece Quincy Jones, el genio detrás de la música de Michael Jackson y otros artistas

Quincy Jones fue la mente detrás de 'Thriller', de Michael Jackson, un álbum lanzado en 1982 que hoy es considerado uno de los discos más relevantes de la historia de la música, con más de 70 millones de copias vendidas.

Este nativo de Chicago, quien era un amante a la salsa, fue el encargado de que años más tarde Rubén Blades trabajara con Michael Jackson para grabar su única canción en español, 'Todo mi amor eres tú'.

Publicidad

Sus 75 años de carrera musical comenzaron en su adolescencia, cuando se inició en una banda. Ganó 28 premios Grammy y fue distinguido como uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX, según la revista Time.

'Billie Jean', 'Beat It', The Way You Make Me Feel', 'We Are The World', la reelaboración de 'Fly Me To The Moon', y banda sonora de más de 50 películas y programas de televisión, algunos de sus más significativos aportes a la industria.

Publicidad

Además, fue el fundador de la organización Quincy Jones Listen Up Foundation, la cual trabaja por dar educación musical a los jóvenes menos favorecidos.

El compositor de jazz estadounidense Quincy Jones sostiene su premio Grammy Legend, el 5 de diciembre de 1990. MARIA BASTONE/AFP

¿Por qué Quincy Jones fue importante para la música?

Expertos en música como Manolo Bellon reconocen a Quincy Jones no solo como un emblemático productor, sino también como un talentoso trompetista, arreglista y música.

"Él fue el primer artista afroamericano que recibió una nominación al premio Óscar en la parte musical. Eso no había sucedido antes... En ese momento crítico de mediados de los años 60, donde estaba en pleno furor todo el tema de los derechos civiles en los Estados Unidos, que aparecieron una figura como Quincy Jones para lograr todo, esto es realmente importante para el desarrollo de la música y para el desarrollo de la afroamericanidad.", comentó Bellon.

Aunque la idea de 'We Are The World' fue de Michael Jackson y Lionel Richie, muchos creen que el éxito de este proyecto fue gracias a Quincy Jones, puesto que fue el encargado de dar cohesión a una grabación llena de las estrellas.

Publicidad

"El respeto por él era tal de tal dimensión que él simplemente puso orden. Y en el video lo vemos dirigiendo a ese grupo de superegos y los puso a funcionar, y el resultado es obvio. Ese 'We Are The World' es una canción eterna, agradable siempre escuchar", detalló.

Productor estadounidense Quincy Jones. CHARLEY GALLAY/Getty Images via AFP

Publicidad

¿De qué murió Quincy Jones?

Quincy Jones falleció a los 91 años en su hogar en Los Ángeles, debido a causas naturales, rodeado de su familia.

>>> Puede interesarle: Quincy Jones recibió US$ 9,4 millones tras ganar demanda por canciones de Michael Jackson