El regalo que hizo llorar a Amparo Grisales en primer capítulo de Yo me llamo, de Caracol

El primer capítulo de la décima temporada de Yo me llamo , reality de Caracol Televisión, no solo dejó anonadados a los televidentes con las participaciones de más 20 concursantes que buscan ser el doble perfecto de sus artistas favoritos, sino que también despertó la sensibilidad de sus jurados, entre ellos Amparo Grisales.

Tras la presentación de Yo me llamo Ricardo Arjona, pese a que no pasó a la siguiente etapa del concurso, el imitador quiso tener un regalo con Amparo Grisales. Él compartió con los jurados Rey Ruiz y César Escola que es artesano y pintor.

El imitador le dijo a Amparo: “De parte mía y de aparte de todos aquellos que no tienen voz, de todos los peluditos”. A lo que la jurado gritó de emoción y mostró que era una pintura de su perrito, Tanguito, que murió hace 7 años.

¿Qué decía el regalo a Amparo Grisales?

El regalo a la ‘Diva de Colombia’ tenía una leyenda en la parte de atrás, el cual ella leyó con voz entrecortada: “Mami, en donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero. Tanguito”.

Amparo Grisales le agradeció al imitador de Ricardo Arjona y le deseó bendiciones. Además, explicó que “Tanguito se me fue hace 7 años, me duró 17 años. ¡Qué lindo detalle, lo pintó él! Bueno, gracias”.

Participante hizo llorar a Rey Ruiz

Se trata del participante que imitó a Vicente Fernández. El imitador le dijo a los jurados: “Es un placer para mí estar frente a todos ustedes. Esta oportunidad que me han brindado es inigualable para mí”.

Comentó que él es oriundo de un municipio del departamento del Chocó, de un pueblo muy pequeño. “Para llegar a este escenario me tocó muy duro. Estar aquí para mí ya es… estar aquí para mí ya es un logro. Hace aproximadamente un año decidí quitarme la vida, decidí alejarme de los escenarios por diferentes adversidades que vive uno”.

“Estar aquí llena ese espacio que un día se apagó y esto me motiva sea lo que sea, de aquí en adelante, a seguir trabajando”, concluyó.

Rey Ruiz tomó la vocería y le dijo al participante de Yo me llamo: “Es bonito verte cantar. No te pareces a Chente, pero tienes gran voz. Déjame decirte algo: la música sirve para sanar, la música es lo que más alivia el dolor. Cuando te sientas así, aunque no tengas deseos de cantar, canta. Si este artista es tu inspiración, canta una canción de Vicente Fernández porque te vas a sentir diferente cuando la termines de cantar. Yo te quiero felicitar por estar aquí esta noche, y quiero felicitar a toda la gente que siente como él por ser valiente y seguir adelante. No importa en lo que trabajen, no importa lo que hagan, para mí no eres Chente, pero eres una gran persona”.

Para el participante su paso por Yo me llamo "no es una pérdida, es una ganancia".

