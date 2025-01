¿Por qué Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, no tuvo hijos?

Amparo Grisales ha sido una figura icónica de la televisión colombiana por varias décadas. Sin duda alguna, el programa por el que la reconocen más en los últimos años y muchos colombianos es por ser jurado del concurso de imitación Yo Me Llamo, del cual celebra el décimo aniversario este año.

El famoso concurso de imitación de Caracol Televisión ha contado a lo largo de sus 10 años con la presencia inconfundible de la actriz Amparo Grisales, quien cada noche se vuelve más exigente con los participantes y los lleva, con sus consejos y experiencia, a convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

Yo Me Llamo estrenará su temporada número 10 este martes 7 de enero y Amparo Grisales concedió una entrevista exclusiva a Noticias Caracol en vivo en la que habló de su percepción del éxito, su estilo de vida sin carne y su compromiso por el programa que año tras año la hace erizar.

¿El 'erizómetro' de Amparo Grisales en Yo Me Llamo es real?

Tras 10 temporadas en la mesa de los jurados, Amparo Grisales destacó que "siempre, primero que todo, muy agradecida con Dios, con el universo, de haberme puesto en este programa tan mágico, tan bonito que la gente lo recibe tan bien, la gente nos abre las puertas de sus corazones y nos reciben en sus casas, en familia, porque lo ve desde el niño chiquito hasta el abuelito".

Algo que ha marcado la participación de la actriz en el programa ha sido su frase 'me ericé', con la que ha calificado tan solo a los que, para ella, son los mejores de la competencia. "En Yo Me Llamo es el talento el que me eriza, cuando siento eso es que son muy buenos y cada temporada vienen gente más talentosa".

En medio de esos años, así como aplausos, también ha recibido críticas, pero Amparo Grisales sabe que aunque muchos crean que no tiene el conocimiento para hacer parte de los jurados de Yo Me Llamo, se prepara para ello. "Tengo que estudiar, estudiar mucho a los cantantes nuevos y a los de las nuevas generaciones", detalló.

"Para poder dar las devoluciones hay que estudiar cada personaje y hay personajes que uno conoce, que los tiene registrados en el oído, en la memoria. Pero hay unos nuevos y de otras generaciones o de unos géneros que hay que estudiarlos. Tengo muy buen oído. La gente no entiende por qué, juzgan a veces que no sé de música, pero yo aprendí a actuar con la música. No es que yo lo aprendí ahorita, yo estudio muchísimo y tengo profesores, siempre los he tenido, entonces puedo hablar y creo que la gente se da cuenta y me encanta porque he aprendido mucho".

¿Por qué Amparo Grisales no come carne?

Si algo de Amparo Grisales ha dado de qué hablar a lo largo de los años, además de su talento actoral, ha sido su belleza. Ambas características le han dado el título entre los colombianos de la 'La diva de Colombia'.

Muchos pueden preguntarse por los secretos de la actriz para conservar su belleza, salud y energía a sus 68 años. Esto puede atribuirse al estilo de vida que Grisales lleva desde hace cuatro décadas, cuando decidió ser vegetariana por su amor a los animales, meditar, mantener una dieta saludable y ejercitarse.

"Yo soy vegetariana por ser animalista y por ser amante de los animales, yo no mato ni una mosca. No soy capaz de matar un animalito porque yo creo que todos tienen un espacio en el universo, hay un equilibrio", explicó y aseguró que está convencida que esa decisión se ve reflejada en su salud. "La alimentación es muy importante. Cuando me empecé a volver vegetariana, yo empecé primero a dejar los mariscos y la carne. Después dejé el pollo y después dejé los pescados, luego los quesos y el pan de harina blanca. No como sal refinada, ni azúcar, el azúcar es el alimento de todos los males. El azúcar es malísimo".

La actriz detalló que al tomar esta decisión tuvo que investigar mucho para encontrar alimentos que le aportaran nutrientes necesarios y que le dieran tranquilidad con su estilo de vida. "Como tranquilamente frutos secos, almendras, marañón. Yo tomo leche de almendra, pero no de las de caja porque eso viene con aditivos, con colorantes, leche natural de la almendra y del marañón. Como mucha ensalada verde, como mucho brócoli, como claras de huevo, no me como la yema, pero como claras".

Amparo Grisales y su decisión de no tener hijos

Por otro lado, Amparo Grisales es una de las mujeres que ha tomado la decisión de no tener hijos, una determinación que muchas veces es cuestionada por la sociedad, pero que ella, con su característica sinceridad, asegura que no le hubiera gustado. "Nunca lo pensé, nunca lo tuve presente".

La actriz contó que su pasión siempre fue su carrera artística, la cual emprendió muy joven y a la que dedicó la mayor parte de su tiempo, por lo que ni con sus parejas pensó en tener herederos. "Yo admiro a las mamás. Las mamás para mí son lo máximo, criar unos hijos, me parece una labor increíble. Yo hubiese sido super protectora, yo creo que no dejo ni que vaya al colegio, porque si así soy con mis perritos, qué susto. Me parecen unas valientes, unas heroínas totales, las admiro con todo el amor y no, no me hecho falta".