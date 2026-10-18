Ella es Honey Ordoñez , la modelo colombiana que desfilará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

El desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2026 tendrá nuevamente representación colombiana. Honey, una modelo sanandresana, hará parte de la esperada pasarela de la marca, que se celebrará este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California.



La joven, quien tiene raíces colombianas por parte de su padre y nicaragüenses por parte de su madre, compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales y expresó la emoción que siente al participar en uno de los desfiles más reconocidos de la industria de la moda.

“¡GUAU, todavía lo estoy asimilando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario Victoria’s Secret Show”, escribió en su cuenta de Instagram.

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En la misma publicación, Honey añadió un mensaje para sus seguidores: “VAMOS CON TODA!”, acompañado de las banderas de Colombia y Nicaragua. También expresó lo que significa alcanzar este momento en su carrera: “Mi yo de 8 años no me lo creería…”.



La participación de Honey se suma a la presencia de modelos colombianas en la pasarela de la marca. Un año antes, Valentina Castro desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show, convirtiéndose en la primera colombiana en modelar en el espectáculo. La marca también tuvo representación colombiana en su espectáculo musical. En la edición de 2025, Karol G se convirtió en la primera artista latina en presentarse en vivo durante el Victoria’s Secret Fashion Show.



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Una modelo con trayectoria internacional

Aunque su participación en el desfile de Victoria’s Secret representa un nuevo paso en su carrera, Honey ya ha trabajado con importantes nombres de la moda y ha construido una trayectoria en pasarelas, campañas y publicaciones editoriales.

Con 1,75 metros de estatura, la modelo ha conquistado proyectos relacionados con marcas como Dior y Puma, además de aparecer en revistas y publicaciones internacionales. Su portafolio incluye trabajos para Vogue Francia, Vogue Italia y Vogue Latinoamérica, así como para Le Magazine du Monde.

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Uno de los hitos de su trayectoria ocurrió cuando debutó en Dior a los 18 años. Desde entonces, su nombre ha figurado en proyectos de distintas casas de moda y publicaciones, de acuerdo con el listado de trabajos de su carrera.

Entre las marcas con las que ha trabajado se encuentran Bally, Blumarine, Coach, Casablanca, Erdem, Issey Miyake, J.W. Anderson, Monse, MSGM, Officine Générale, Ralph Lauren, United Colors of Benetton y Willy Chavarria.

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Su experiencia también incluye colaboraciones con Fenty Beauty y Sporty & Rich, además de apariciones en publicaciones como TIME, Wallpaper Magazine y South China Morning Post Style Magazine. En 2026, su portafolio registra trabajos para Le Magazine du Monde, Ralph Lauren, Puma y Vogue Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre desde Los Ángeles, California. La transmisión está programada para las 6:30 p.m., hora de Colombia, y podrá seguirse gratuitamente a través de las plataformas digitales de la marca: YouTube, TikTok e Instagram.

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La edición de este año contará con un cartel musical integrado por Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE. Entre las modelos anunciadas para la pasarela también figuran Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion, Devyn Garcia y Barbara Palvin.