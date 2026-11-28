BOGOSHORTS llega a su edición número 24 bajo el concepto Tantas estrellas como destinos, integrando exhibición, formación, industria y actividades culturales en Bogotá. El proyecto consolidado bajo el Universo BOGOSHORTS reúne más de 170 obras en competencias oficiales dentro de una muestra superior a 300 títulos, tras convocar a más de 46.000 asistentes en 2025 y recibir cada año más de 4.500 cortometrajes en su convocatoria.



Los organizadores del evento destacan el recorrido de realizadores colombianos cuyas obras o procesos han estado ligados a BOGOSHORTS en distintos momentos de su carrera. Entre ellos figura Laura Mora, directora de Matar a Jesús, Los reyes del mundo —ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián— y codirectora de la adaptación de Cien años de soledad para Netflix, quien participó en el festival con los cortometrajes Brotherhood y Salomé y regresó como jurado.

Asimismo, señalan a Simón Mesa Soto, ganador de la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes en 2014 por Leidi y del Premio del Jurado de Un Certain Regard en Cannes 2025 con Un poeta, con presencia en el festival a través de Leidi y Madre y participación posterior como jurado. También menciona a Franco Lolli, distinguido en BOGOSHORTS en 2007 con Como todo el mundo, reconocido en Clermont-Ferrand, presente en la Quincena de Realizadores de Cannes en 2012 con Rodri y realizador de Gente de bien y Litigante.

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La reseña incluye además a Rubén Mendoza (La cerca, vinculada a la etapa de In Vitro Visual), Óscar Ruiz Navia (director de El vuelco del cangrejo y Los hongos, ligado a colecciones de circulación con Solecito), Iván D. Gaona y Johnny Hendrix Hinestroza, subrayando que el encuentro ha servido como espacio de exhibición, interlocución y circulación para sus películas.



Diez años del BFM y proyección internacional

El BFM – BOGOSHORTS Film Market cumple diez años como espacio especializado en la industria de los formatos cortos, enfocado en acompañar el paso de los proyectos desde su selección hasta su realización. Según las cifras reportadas por el programa:



In Vitro BFM: ha contribuido junto con empresas aliadas a financiar y realizar más de 13 cortometrajes.

Incubadora BFM: ha acompañado más de 300 proyectos, con una tasa de realización superior al 70 %.

Flipbook BFM: dedicado a la animación, ha impulsado coproducciones internacionales.

Freak BFM: abre espacios para proyectos de cine fantástico y de género.

En el plano internacional, BOGOSHORTS es festival calificador para los Premios Óscar de la Academia de Hollywood, los Goya de la Academia de Cine de España y los Macondo de la Academia Colombiana de Cine, en las categorías y condiciones correspondientes. También mantiene vínculos con el Short Film Corner del Festival de Cannes y el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, y en 2026 sumó un homenaje en el Festival de Biarritz, en Francia, orientado a ampliar la circulación de obras y talentos de Colombia y Latinoamérica.



La programación de 2026 abarca más de 300 películas y propuestas interdisciplinarias que combinan cine, música, artes visuales, gastronomía y formación en más de 20 escenarios de Bogotá. Entre los ejes curatoriales y actividades anunciadas se encuentran:



Curadurías especiales: Metrópolis, de Fritz Lang, y el universo de Marjane Satrapi, autora de Persépolis, en diálogo con la ilustración y la novela gráfica.

Cine fantástico: celebración de los 40 años de Aliens, de James Cameron, una nueva Noche Frankenstein y un especial dedicado al realizador colombiano Jairo Pinilla.

Miradas y diálogos: programación con enfoque en cinematografías como la de Croacia y espacios como Al Tablero, dedicados a cine y jazz, inteligencia artificial, nuevos formatos de exhibición y creación visual.

XVII IMAGINATÓN: maratón de creación colectiva de filminutos durante el fin de semana del festival, con una previsión superior a 300 piezas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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