Ella es la actriz que interpreta a Paola Turbay en Klass 95: ¿es su hija?

Klass 95 sorprendió a los colombianos con su primer capítulo en las pantallas de Caracol Televisión, especialmente por recordar el paso de Paola Turbay por Miss Universo en el año 1992. Precisamente, Manuela Valdés, la actriz que interpreta a la ex reina de belleza, causó gran impacto por su parecido con la real.

Aunque la historia no está basada en hechos reales, se trata de una ficción inspirada en situaciones que sí ocurrieron en nuestro país. Klass 95 retrata la importancia que tuvo la belleza en la sociedad en medio de los años 90, cuando la violencia también se tomaba los territorios del país.

¿Hija de Paola Turbay actúa en Klass 95?

Al ver a Manuela Valdés interpretando a Paola Turbay en la nueva serie de Caracol, los internautas empezaron a confundirla con la hija de la también actriz, esto por su parecido.

En medio del lanzamiento de la serie, Manuela Valdés aclaró que no es hija de Paola Turbay. "No, lastimosamente no, pero sí me han dicho mucho que me parezco a la hija de Paola, yo no soy la hija de ella, solo somos similares por gracia del espíritu santo", aseguró.

A través de sus redes sociales, luego del primer capítulo, Valdés hizo una publicación con imágenes del momento en el que interpreta a Paola Turbay en el Miss Universo de 1992. "Fui coronada en la ficción como Señorita Colombia y Virreina Universal, interpretando nada más y nada menos que a Paola Turbay 👸🏻Ha sido realmente un honor ponerme en los zapatos de semejante mujer tan divina, inteligente, talentosa y arrolladora.

Espero haber estado a la altura".

