En pleno vivo, periodista de Caracol Ahora es interrumpida por su gatito "caprichoso"

Las mascotas, esos compañeros de vida de muchas personas, suelen sorprender y causar risas con algunas de sus ocurrencias en los lugares y momentos menos apropiados. Esto le sucedió a Mónica Montealegre, periodista y directora de Caracol Ahora, que vio interrumpida su labor por Milo, su gato.

En medio de una transmisión en vivo de Caracol Ahora, cuando Montealegre -conectada desde su casa- y el periodista Juan Camilo Cortés analizaban algunas de las noticias más importantes de este 19 de enero, el felino apareció en la cámara y se robó la atención.

"Esta es la razón por la que nuestra directora siempre pide videos de gatos en las tendencias, les presentó a Milo", expresó Cortés al ver a la mascota aparecer en pantalla. Mientras tanto, Mónica Montealegre procedió a aclarar que estaba teniendo "un problema" con Milo y, por ende, el animal había decidido aparecer en cámara.

"Milo no me está dejando conectarme con ustedes con calma porque usted sabe que con los gatos pasa que, si usted no les presta atención y ellos dejan de ser el centro de atención, se vuelven un problema. Tengo que resolver este asunto", explicó la periodista.

Efectivamente, el gato lanzaba sus patas hacia las manos de la periodista mientras esta hablaba, pidiéndole que lo acariciara. Cuando Mónica Montealegre posó su mano sobre la cabeza del animal y empezó a acariciarlo, Milo se calmó y dejó de molestarla.

"Es un gato un poco caprichoso, hay que decirlo", concluyó Juan Camilo Cortés al ver que el problema se solucionó con algunas caricias, y Mónica Montealegre estuvo de acuerdo con él.

Luego de darle cariño a Milo, la directora y periodista de Caracol Ahora pudo seguir con su rutina laboral, informando sobre los hechos que son noticia este viernes 19 de enero.