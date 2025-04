Enrique Bunbury presenta su álbum 'Cuentas pendientes' en Bogotá: "Me quedan cosas por decir"

Este 25 de abril el cantante español Enrique Bunbury presenta su álbum número 13 como solista llamado 'Cuentas pendientes' y el lanzamiento coincidió con la visita del artista a Colombia en el marco de la Feria del Libro del Bogotá , donde también estará presentando una obra. Bunbury habló a la prensa colombiana y reveló detalles de la búsqueda musical que hay detrás de este nuevo trabajo musical.

En 'Cuentas pendientes', Bunbury se alejó un poco de sus raíces rockeras y colaboró con varios artistas latinoamericanos en temas musicales que tienen tintes de bolero, cumbia y otros ritmos de esta parte del mundo. Con el lanzamiento del disco, el español reveló sentir algo de "alivio" y explicó que "ya sé que no puedo tocar nada, ya está es para que la gente lo disfrute".

"Tengo una sensación especial con este disco de orgullo. Trabajé con unos músicos que me han enseñado mucho y creo que hemos hecho un disco con mucho cariño, no digo que en los anteriores no, pero la sensación que tengo con este disco es especial", señaló el famoso en rueda de prensa. Agregó también que en este trabajo hizo una especie de retroceso, en el que abandonó un poco los avances tecnológicos y quiso regresar a lo orgánico de la música. "Con mi anterior disco, Greta Garbo, y con este nuevo álbum, me he esforzado por revisitar las técnicas de grabación más austeras y aprovechar el valor del instrumento y el intérprete".

Algunos de los músicos que trabajaron junto a Bunbury en la producción y grabación de este álbum fueron: Sebastián Aracena, chileno en la guitarra; Luri Molina, el contrabajo desde la ciudad de México y Johnny Molina en las percusiones desde Cuba. También en el piano y el Hammond está Jorge Rebenaque y Ramón Gacías en la batería. "Aunque mis discos siempre salen con mi nombre, siempre he pensando de forma grupal. He intentado buscar músicos que no son los que me acompañan en directo, son músicos de estudio que creía que me aportaban algo específico para la grabación del álbum".

Sobre las emociones que le produce este disco, detalló que el nombre 'Cuentas pendientes' llegó al final de la grabación de las canciones, pues a lo largo de todo el proceso se llamó 'el 20', por ser el veinteavo disco en su carrera musical. Pero, contrario a lo que muchos podrían pensar, el nombre no representa una mirada al pasado y aquello que no hizo, sino a lo que le queda por hacer. "Tiene que ver con que me quedan discos todavía por hacer, me quedan canciones en el tintero y eso supone para mí algo de esperanza, pensar que después de tantísimos años y tantísimos discos, todavía me quedan cosas por decir, me siento en un momento creativo importante y contento de que sea así".

El mensaje de Enrique Bunbury a las nuevas generaciones

Bunbury habló de su recorrido musical, el cual está marcado por una trayectoria de más de tres décadas, y recordó con nostalgia las grabaciones de discos y los conciertos cuando no había celulares. "He visto las fotos de conciertos que hice en 2007 y es impresionante ver las imágenes del público y no hay un solo celular. Creo que es una batalla que ya hemos perdido, ojalá se pueda dar, porque no me gusta ver al público y tener un celular que establece un muro, una barrera, entre su rostro y el mío", aseguró el cantante de 57 años.

Enrique Bunbury regresa con una nueva propuesta musical

Hoy en día, la misma industria musical le exige a los nuevos artistas tener sus cuentas en redes y plataformas de reproducción para medir sus resultados. El cantante español señaló que "yo utilizó las redes sociales de forma informativa, mantengo la distancia, sé que también es una forma de comunicación directa con el público y eso me parece maravilloso, no tengo nada en contra. Creo que el problema de la tecnología es abrazarla sin ninguna reflexión previa, lanzarte a que todo lo que te ofrece la tecnología está bien y creo que la tecnología te ofrece posibilidades de que personalicemos nuestra relación con ellas".

Enrique Bunbury reconoce que no escucha su música

"No escucho mis discos después de lanzarlos, incluso, 'Cuentas pendientes' no lo escucho desde que terminé las mezclas. Claro, he escuchado algunas de mis canciones por casualidad, cuando vas en un carro y suenan en la radio, o por sorpresa en algún restaurante", reconoció el cantante en medio de la rueda de prensa en Colombia y agregó que esto también hace parte de su proceso creativo, pues "me permite no tener la mente en el pasado, sino siempre pensar en qué será lo siguiente".

¿Cuándo se presenta Enrique Bunbury en Colombia?

Enrique Bunbury tiene programados dos conciertos en Colombia para este año 2025 con su gira 'Huracán Ambulante', en la cual celebra el 20º aniversario de la disolución de su primera banda de apoyo, El Huracán Ambulante. Las presentaciones del español serán:



Bogotá: 28 de junio de 2025 en el Movistar Arena.

Medellín: 5 de julio de 2025 en el Centro de Eventos La Macarena.

Durante estos conciertos, Bunbury estará acompañado por los miembros originales de El Huracán Ambulante y presentará su nuevo álbum, grabado con músicos latinoamericanos, además de interpretar clásicos de su carrera. Las entradas para el concierto en Bogotá están disponibles a través de Tuboleta, con precios que oscilan entre $229,000 y $669,000 COP.

