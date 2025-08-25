Nicolás Maduro asciende al embajador de Venezuela en Colombia a general en "reserva activa"

Nicolás Maduro anunció que ascendió a general de división en "reserva activa" al embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez. "He decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa", expresó Maduro en un diálogo con Martínez, quien aparece vestido con uniforme militar, según un video que publicó en su cuenta de Telegram este domingo 24 de agosto.

El mandatario dio a conocer su decisión después de una jornada de planificación que denominó "Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta", en la que participaron, de acuerdo con las imágenes difundidas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el titular del Interior, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios.

Maduro indicó que la ofensiva, de la que no ofreció detalles, se activará en una "nueva fase de refuerzo" en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia.



Asimismo, añadió que la mencionada operación tiene "la mayor coordinación" con los "hermanos militares y policías" colombianos. (Lea también: Valla con recompensa por Maduro y Cabello aparece en la frontera de Colombia con Venezuela)



Alistamiento de milicianos en medio de tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El ascenso de Martínez se da en medio de la tensión entre Venezuela y EE. UU. debido a las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, y durante el segundo día de una jornada de alistamiento de milicianos convocada por Maduro ante lo que considera como "amenazas".

El jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia EE. UU. (Lea también: Sector de la oposición en Venezuela rechaza “toda acción de fuerza” contra su país)

Dos días antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Este domingo, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, afirmó que en 2025 han destruido "más de diez campamentos" vinculados a grupos "tancol", acrónimo creado por el Gobierno venezolano para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

En Telegram, el funcionario señaló que los campamentos desmantelados estaban ubicados "a lo largo de los 2.219 km de frontera" que su país comparte con Colombia, sin profundizar en más detalles. "El espacio geográfico venezolano es zona de paz, donde no se permite ni se permitirá ningún tipo de base militar extranjera de ninguna naturaleza", afirmó Hernández Lárez.

Horas antes, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, negó que en su país existan campamentos de grupos armados colombianos. El titular de la cartera indicó, en un discurso televisado con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de milicianos, que en su país "no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas" de estos "tradicionales que se han dividido", sin hacer referencia a ninguno en específico.

Padrino sostuvo que la frontera con Colombia es muy "porosa", lo que, aseguró, permite el paso de "grupos armados". En ese sentido, advirtió que Venezuela actúa como "muro de contención" contra quienes pretenden "establecerse".

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE