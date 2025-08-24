Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / “No doblegarnos ante el terror”: compromiso de ministro de Defensa tras atentados en Cali y Amalfi

“No doblegarnos ante el terror”: compromiso de ministro de Defensa tras atentados en Cali y Amalfi

Pedro Sánchez aseguró que la fuerza pública va “a seguir avanzando, a pesar del dolor”, contra los criminales que acabaron con la vida de 19 colombianos. También se refirió a las amenazas contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: agosto 24, 2025 07:49 p. m.
ministro de defensa.jpg
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Noticias Caracol

Los recientes atentados en Cali, Valle del Cauca, y Amalfi, en Antioquia, que dejaron 6 civiles y 13 policías muertos, además de otros ataques en el país, como uno perpetrado en Florencia, Caquetá, han generado temor entre los colombianos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló con Noticias Caracol sobre estos hechos y los responsables, además de referirse a las amenazas que hay contra el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El general retirado expresó en la entrevista que con sus hombres tienen “el férreo compromiso de no doblegarnos ante el terror y seguir avanzando a pesar del dolor”, dando detalles crudos sobre lo que pasó con los policías asesinados en Amalfi.

Noticia en desarrollo.

