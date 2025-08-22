Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO EN CALI
VENEZUELA
LAURA CAMILA BLANCO
ATAQUE EN ANTIOQUIA
MILLONARIOS EN CRISIS
DAYRO MORENO
EDWIN CARDONA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Festival Cordillera revela horarios de los artistas para este año: así quedaron

Festival Cordillera revela horarios de los artistas para este año: así quedaron

Los días 13 y 14 de septiembre se vivirá en Bogotá una nueva edición del Festival Cordillera, este año con artistas como Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y Fito Páez, entre otros.

Por: María Paula González
Actualizado: agosto 22, 2025 10:29 a. m.
Comparta en:
Festival Cordillera
El Festival Cordillera se llevará a cabo en Bogotá el 13 y 14 de septiembre -
Foto: Páramo Presenta

A menos de un mes de del Festival Cordillera 2025, Páramo Presenta reveló los horarios en los que se presentarán todos los artistas de este año. Ambos días serán una mezcla de salsa, rock en español y ritmos colombianos que representan toda la riqueza musical de Colombia y Latinoamérica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El Festival Cordillera recibirá a artistas como Fito Páez, Carlos Vives, Los Auténticos Decadentes, entre otros, en cinco escenarios diferentes distribuidos a lo largo del Parque Metropolitano Simón Bolívar. La fiesta se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre.

Así quedaron los horarios para el Festival Cordillera 2025

El primer día el festival promete un viaje musical que va desde la salsa hasta el rock alternativo. El Escenario Cordillera abrirá sus puertas con Lucio Feuillet a las 2:30 de la tarde. Los amantes de la buena música no querrán perderse a los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, que se tomarán el escenario a las 4:00 p. m., seguidos por el legendario Miguel Bosé a las 6:00 p. m. La noche culminará con la esperada presentación del maestro Rubén Blades en compañía de la orquesta de Roberto Delgado a las 8:15 p. m., y el cierre épico de Carlos Vives a las 10:45 de la noche.

Últimas Noticias

  1. Carlos 'Cerdo' Molina, de La Tele Letal, falleció
    Carlos 'Cerdo' Molina fue un personaje entrañable en el programa de sátira política -
    Foto: La Tele Letal

    ¿Quién era Carlos 'Cerdo' Molina, de La Tele Letal, y qué se sabe de su muerte?

  2. Carlos Molina
    El presentador compartió set con Martín de Francisco.
    Tomado de redes.

    Martín de Francisco despide a Carlos 'Cerdo' Molina: “Gracias por un personaje inolvidable”

Mientras tanto, en el Escenario Aval Aconcagua, la música urbana y el rock se darán cita. Orishas y Catuepecu Machu serán los encargados de calentar el ambiente antes del cierre con Paulo Londra.

El segundo día no se queda atrás, y la jornada estará cargada de emociones con la presencia de grandes figuras del rock en español. El Festival Cordillera dará la bienvenida a Fito Páez a las 10:15 p. m. para un show que promete ser inolvidable. Antes, el público podrá disfrutar del rock poético de Zoe a las 8:00 de la noche y la fuerza de Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6:00.

Publicidad

El Escenario Coca-Cola será el epicentro de las propuestas más alternativas, con Duncan Dhu y Los Auténticos Decadentes. El Escenario Cocuy, por su parte, promete una noche de emociones con Estelares a las 22:45.

Horarios Festival Cordillera
Estos son los horarios para el Festival Cordillera -
Foto: Festival Cordillera

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Festival Cordillera

Conciertos