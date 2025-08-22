Festival Cordillera revela horarios de los artistas para este año: así quedaron

A menos de un mes de del Festival Cordillera 2025, Páramo Presenta reveló los horarios en los que se presentarán todos los artistas de este año. Ambos días serán una mezcla de salsa, rock en español y ritmos colombianos que representan toda la riqueza musical de Colombia y Latinoamérica.

El Festival Cordillera recibirá a artistas como Fito Páez, Carlos Vives, Los Auténticos Decadentes, entre otros, en cinco escenarios diferentes distribuidos a lo largo del Parque Metropolitano Simón Bolívar. La fiesta se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre.



Así quedaron los horarios para el Festival Cordillera 2025

El primer día el festival promete un viaje musical que va desde la salsa hasta el rock alternativo. El Escenario Cordillera abrirá sus puertas con Lucio Feuillet a las 2:30 de la tarde. Los amantes de la buena música no querrán perderse a los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, que se tomarán el escenario a las 4:00 p. m., seguidos por el legendario Miguel Bosé a las 6:00 p. m. La noche culminará con la esperada presentación del maestro Rubén Blades en compañía de la orquesta de Roberto Delgado a las 8:15 p. m., y el cierre épico de Carlos Vives a las 10:45 de la noche.

Mientras tanto, en el Escenario Aval Aconcagua, la música urbana y el rock se darán cita. Orishas y Catuepecu Machu serán los encargados de calentar el ambiente antes del cierre con Paulo Londra.



El segundo día no se queda atrás, y la jornada estará cargada de emociones con la presencia de grandes figuras del rock en español. El Festival Cordillera dará la bienvenida a Fito Páez a las 10:15 p. m. para un show que promete ser inolvidable. Antes, el público podrá disfrutar del rock poético de Zoe a las 8:00 de la noche y la fuerza de Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6:00.

El Escenario Coca-Cola será el epicentro de las propuestas más alternativas, con Duncan Dhu y Los Auténticos Decadentes. El Escenario Cocuy, por su parte, promete una noche de emociones con Estelares a las 22:45.

