Alcalde de Cali reveló que habría plan para asesinarlo en Colombia: "Una amenaza muy seria"

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio a conocer recientemente un supuesto plan con el que, presuntamente, grupos armados ilegales de su región pretenderían asesinarlo. El mandatario local dijo que, debido a los recientes operativos que se habrían llevado contra estos grupos armados, estarían buscando una manera de atentar contra su vida.

Así lo confirmó en unas recientes declaraciones dadas a Blu Radio. En ellas, Éder dijo que tras el reciente atentado acontecido en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, él podría ser el nuevo objetivo de estos grupos armados que delinquen en la zona. Sería la disidencia de las Farc Jaime Martínez la cual estaría ideando este plan para acabar con su vida.

Desde que un bloque de búsqueda encontró pruebas que demostrarían tal objetivo, el alcalde ha incrementado sus medidas de seguridad y protección, especialmente en momentos en los que lleva a cabo eventos públicos o de alta exposición.



"Esta es una amenaza que conocemos hace algunas semanas, como resultado del bloque de búsqueda, y mis medidas ya se tomaron para reforzar mi seguridad desde hace unas semanas. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, no es un juego. Confío en la fuerza pública y su capacidad para cuidarme. Esta es una amenaza muy seria, estos sin vergüenzas nos quieren llevar a la década de los ochentas para asesinar a gobernantes y dirigentes públicos poniendo bombas en medio de civiles, así como lo vivimos esta semana", agregó el entrevistado al medio citado.



Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también estaría amenazada

Pero este macabro plan no solo buscaría apagar la vida del actual alcalde de la capital vallecaucana. Alejandro Éder, en diálogo con la cadena radial, también sostuvo que los grupos armados estarían detrás de otro plan para asesinar a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El entrevistado dejó claro que ambos son conscientes de este tipo de amenazas, las cuales derivarían de un supuesto plan de retaliación contra ambos gobernantes.

"Es una amenaza que nosotros asumíamos que existía y sabemos que a los criminales no les gusta que tanto la gobernadora como yo estemos parados tan de frente para proteger a Cali y el Valle del Cauca del terrorismo. No vamos a dejar que ningún terrorista nos vaya a amedrentar. Estos tipos son muy sanguinarios y es una amenaza muy seria”, agregó el alcalde Alejandro Éder.

Este anuncio lo dio a conocer el alcalde de Cali solo pocos días después de que se registrara un trágico atentado en Cali, presuntamente al mando de las disidencias de las Farc, y de que un helicóptero que transportaba a policías en Amalfi, Antioquia, fuera derribado. Ambos hostigamientos, en total, han dejado un saldo de 19 personas fallecidas y más de 70 heridas.

