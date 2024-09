Epa Colombia estalló contra malos comentarios por su apariencia: "No aguanto más"

Las nuevas cirugías de Epa Colombia se han convertido en tema de discusión y burla en las redes sociales, pues muchos internautas critican los resultados que por ahora se ven tras los procedimientos que la empresaria se realizó en la cara y los senos. Ella reclamó por la falta de respeto de sus seguidores.

Epa Colombia arremete contra internautas que la critican

A través de sus redes sociales, Epa Colombia compartió algunas de las publicaciones en redes sociales que se han hecho a manera de burla de su apariencia. "Yo no debí entrar a Facebook, la gente se lo soya a uno en menos de cinco segundos y nadie me ha preguntado cómo estoy con la recuperación, si ya puedo comer".

La empresaria bogotana explicó que los resultados de las cirugías que se hizo en la cara todavía no se ven y que, lo que muchos critican, es una inflamación que quedó luego de las intervenciones. Mostró que aunque sus pómulos ya no están tan hinchados, el mentón sí.

"Te lo juro que uno a veces se siente mal de lo que escriben, nadie me pregunta cómo me siente, a la gente lo que le importa es destruirlo a uno. Amiga yo me siento mal de que me estén insultando, fuera de chiste, miren a ver si cogen respeto y valores".

¿Cuánto pagó Epa Colombia por sus cirugías?

En total fueron tres diferentes procedimientos los que Epa Colombia se realizó en el quirófano. La empresaria nuevamente se operó la nariz, pues reveló que en la cirugía anterior un mal procedimiento le dejó las fosas nasales tapadas y le era complicado respirar. En medio de esa cirugía, la famosa aprovechó y también se operó el mentón y los senos.

La empresaria reveló en sus redes sociales que "yo pagué 70 millones de pesos por estos procedimientos" y aseguró que no lo hizo por publicidad pues anteriormente no le fue bien, ya que fue en esas cirugías en las que le dejaron el pedazo de goma en su cara y problemas para respirar.