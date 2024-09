Epa Colombia está cerrando sus peluquerías en Bogotá: ¿cuál es el motivo?

La empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, manifestó con decepción y tristeza en sus redes sociales que tomó una decisión radical con sus peluquerías en Bogotá. En esta ocasión por un problema con los empleados de sus locales.

Epa Colombia se ha hecho popular por su emprendimiento de productos capilares, especialmente sus famosas queratinas. Gracias a su éxito con esto, la bogotana ha abierto varias sucursales en la ciudad y distribuye sus productos a nivel nacional.

¿Por qué Epa Colombia cerrará una peluquería?

A través de sus redes sociales, Epa Colombia se mostró indignada y triste por la decisión que tuvo que tomar con uno de sus locales. El motivo que la tiene desmotivada es que, al parecer, sus empleados no están cumpliendo con lo que deben.

"Voy a unificar aquí Bogotá en una sola sede", detalló la empresaria. El proceso, que parecería una simplificación de su negocio, realmente la entristece porque no se debe a problemas con entidades o falta de dinero, sino al trabajo de sus empleados.

"Siento mucha tristeza porque realmente yo sí ayudo y yo sí genero empleo y es triste ver que ni el inventario, ni la administración, ni los que lavan cabellos se ponen la 10", agregó.

El problema, según las palabras de la empresaria, es que recibía muchas críticas por la atención, especialmente en la sede que tiene en el Restrepo. "No hay nada mejor que dar una muy buena atención al cliente y eso es lo que yo quiero lograr, amiga; que tú te sientas feliz, que cuando tú vayas a mis peluquerías te atiendan con amor".

Epa Colombia resaltó que "yo amo todo este tema de las queratinas, yo amo emprender, amo salir adelante, amo trabajar y amo generar empleo. Me duele muchísimo, pero más me duele Restrepo porque necesito que cambie, que mejore".

Concluyó que este lugar es "una sede tan grande que voy a colocar, en donde invertí demasiado para que las personas no valoren tu trabajo. Hay que empezar a valorar porque hay muchas personas que de verdad sí necesitan el trabajo. Me duele demasiado, no te alcanzas a imaginar cuánto".