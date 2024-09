Érika Zapata por Amor y Amistad: “Nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada”

La periodista de Noticias Caracol en vivo Érika Zapata, quien se encarga de cubrir y compartir los hechos de Medellín y Antioquia, abrió su corazón a sus seguidores de las redes sociales. Lo hizo a pocos días de que se celebre Amor y Amistad, el 21 de septiembre.

>>> Le puede interesar: Érika Zapata se hizo un nuevo procedimiento en el rostro: ¿cómo cuida su piel?

A través de una breve, pero muy sentida publicación en X, Érika Zapata escribió: “Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada”.

En el mismo post, la periodista recalcó que su etapa de soltería le ha servido, pues “he tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros”.

Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros. — Érika Zapata (@ericayasmin4) September 16, 2024

Publicidad

La publicación, en menos de 12 horas, cuenta con cerca de 500 mil reproducciones.

Comentarios como “la soledad no es buena, es una mentira que hay que disfrutarla”, “¿Por qué das tanta papaya exponiendo tu vida personal en las redes? La mayoría de las veces la persona que se expone sale herida. No sé, un consejo, tómalo o déjalo seguir”, “La soledad es un estado del alma, y no creo sea tu caso, más bien, solitud, soltería, y está bien aprender a estar feliz y completo con uno mismo primero. ¡Saludos!” y “Tener novio no es un logro. Puede ser un accidente, un milagro, un golpe de suerte, una tormenta, un castigo o lo que siempre creemos que puede llegar: ‘El complemento para seguir logrando metas’, pero que no se vuelva indispensable para mantener la dignidad”, se leen en la publicación de la estimada periodista.

Publicidad

>>> Le recomendamos leer: Érika Zapata se realizó tratamiento para rejuvenecer y mostró su cambio de look