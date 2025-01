Error en el escenario dejó a la doble de Maía por fuera de Yo Me Llamo: "Es impresentable"

Con una competencia tan reñida, el más mínimo error podría sacar a cualquiera de los participantes de Yo Me Llamo del programa. Ejemplo de ello fue la imitadora de Maía, quien pese a ser una de las favoritas de las audiciones y duelos, un desliz durante su presentación hizo que la eliminaran.

¿Por qué salió Maía de Yo Me Llamo?

En la noche del 24 de enero de 2025, los jurados de Yo Me Llamo tuvieron que elegir la segunda tanda de imitadores que pasaría a la Escuela. No sería una decisión fácil, puesto que los artistas que estarían en el Templo de la Imitación eran de excelente nivel.

Durante la velada, Yo Me Llamo Maía, quien previamente derrotó a otra imitadora para quedarse con el puesto para representar a su artista favorita, se montó con confianza al escenario.

Vestida con un vestido verde y zapatos altos a juego, sus labios rojos y cabellera rizada conquistaron al público. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz parecían encantados con su interpretación de 'Ingenuidad', uno de los temas más reconocidos de la artista.

Todo cambió cuando se confundió con la letra de la canción y no afinó en las notas más desafiantes. Aunque intentó terminar con una sonrisa, esto no le ayudó.

Rey Ruiz intentó calmarla diciéndole que se había puesto nerviosa, pero que era algo común en los artistas. Amparo y Escola tuvieron una visión diferente.

"Mal todo. Físicamente, yo te vi desde un comienzo, eres la doble de Maía, cantas y tienes un vozarrón y tenías unas expresiones que hace Maía, porque Maía gesticula de una manera muy especial. Hoy no lo hiciste, te perdiste, se te olvidó la letra", comentó la Diva de la televisión.

Escola también intervino, diciéndole que "olvidarse de la letra en un momento del concurso, donde está en juego la permanencia, es impresentable".

¿Quién salió hoy en Yo Me Llamo?

Hoy, Búfalo, en nombre de los jurados de Yo Me llamo, despidió de la competencia a los imitadores de Maía, Demi Lovato y Nicola Di Bari.

Esto permitió que los dobles de Ana Bárbara, Óscar Agudelo, Karol G, Amaía Montero, Jhon Alex Castaño, Xavi, Joan Manuel Serrat, Ángela Aguilar, Dean Martin, Cornelio Reyna, Bob Marley, Luis Alfonso y Paquita la del Barrio entraran a la Escuela de Yo Me Llamo.

