Esta sería la letra de la nueva canción de Shakira: "Se pasa rico soltera"

Shakira es tendencia en las redes sociales por su más reciente paso por una discoteca de Miami. Subida en la pasarela del lugar, la colombiana presentó un adelanto de 'Soltera', el que será su nuevo tema musical.

La artista de 47 años, que en su álbum 'Las mujeres ya no lloran' representó a lo largo de 13 canciones lo que vivió durante el duelo por el final de su relación con Gerard Piqué, ahora celebra lo que es ser una mujer soltera.

En esta nueva canción, en la que Shakira colabora con artistas como Anitta, Danna Paola y Lele Pons, la barranquillera resalta que las mujeres solteras pueden divertirse sin remordimientos y sin ser juzgadas.

Por el momento, se desconoce cuándo será el lanzamiento de este nuevo tema musical de Shakira. El próximo mes de noviembre, la artista empezará su gira de conciertos por Estados Unidos, así que podría ocurrir antes de esto o en medio de uno de sus shows.

Letra de 'Soltera', la nueva canción de Shakira

Salí pa' despejarme

Y yo cansada de estar apagada

Decidí prenderme

Cambié de amigos porque los que estaban

Solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender

Que no tengo nada que perder

Y como ellos también

[Coro]

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

El día esta pa' bote, playa

Y para pasarme de la raya

En la arena sobre la toalla

Ese plancito nunca falla, lla-lla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partío’ como Sanz (Ah-ah)

Muchos son los que me tiran, pero

Pocos son lo que me dan

Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal

Por razones obvias, al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo pa' su novia

Nadie va decirme como me debo comportar

Pueden opinar

Pero yo tengo la dicha de portarme mal

Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera, ah

Con vista al mar reservé el hotel

Ya me prendí con un solo coctel

Me puse poca ropa pa' pasarla bien

La abeja reina está botando miel

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo? Sí

Eso es para usarlo y

Mi cuerpo está diciendo

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo? Sí

Eso es para usarlo y

Mi cuerpo está diciendo

Aún huele a verano aquí

Y eso es para usarlo, oh, sí

Hoy algo me gano aquí

¡Ay!

[Outro: Shakira con Anitta, Danna Paola & Lele Pons]

Se pasa rico soltera (Y ahora somos más)

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera (Cuando me vea le duela)

Se pasa rico soltera