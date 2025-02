Estadounidense le dice a su novio latino qué hace si lo deportan: "No te preocupes"

Ante el reciente panorama en los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia del país y el aumento de las deportaciones de inmigrantes, muchos latinos empiezan a preguntarse qué pasará con sus vidas si llegan a ser sacados del país.

JuanPv es un inmigrante que desde hace varios años "vive el sueño americano", según se lee en la descripción de su perfil en donde comparte detalles de su vida en el país norteamericano y cómo es su relación amorosa con una estadounidense.

Video viral de una pareja entre un latino y una estadounidense

Las relaciones entre personas de diferentes culturas y la manera en que resuelven sus diferencias son un tema bastante popular en la red social TikTok. Juan y su esposa Kayla han conseguido muchos seguidores y miles de reproducciones al compartir detalles de su día a día.

La pareja muestra a sus seguidores cómo es su convivencia y cómo han aprendido mutuamente sobre la cultura del otro. Pero ante la situación actual de los inmigrantes, Juan le preguntó a su novia cómo reaccionaría si los separaran.

"¿Qué pasaría si la migración me agarra, qué harías?", le pregunta el inmigrante mexicano a su pareja, quien sin duda responde que lo seguirá hasta donde lo lleven.

Kayla expresó: "Yo voy, yo te busco, voy a migración, veo a la persona, lo agarro y le doy un golpe bien fuerte". Pero el mexicano le insistió y volvió a preguntar qué haría si después de todo, las autoridades deciden enviarlo de regreso a México.

La norteamericana declaró una vez más que no permitiría ser separada de su novio. "Si te deportan yo voy contigo, yo compro un boleto para Puerto Vallarta y todas las cosas de la casa, contrato un camión y me voy, yo te sigo a donde tú estés. Tú no te preocupes yo te rescato o te encuentro dónde estés".

El mexicano le señaló que si se iba con él a su país, allá dejaría de gozar de sus cosas favoritas, sus comidas y tiendas preferidas, pero esto tampoco cambió la opinión de Kayla, quien expresó que solo le importaba estar en el mismo sitio que su pareja y padre de sus hijos, por lo que abandonaría los lujos de su país.

"Kayla, hermana, ya eres mexicana", "Yo quiero una Kayla", "Cuida mucho a esa güerita que vale oro", "eres un amor Kayla por pensar así de los mexicanos, ánimo hermosa", "¿Dónde consigo una gringa así?", "ya ganaste bro, no le pidas nada mas a la vida", se lee en los comentarios.