Exintegrantes de One Direction se pronuncian tras muerte de Liam Payne: "Nuestro hermano"

Casi 24 horas después de la muerte de Liam Payne en un hotel de Buenos Aires, Argentina, los exintegrantes de One Direction se pronunciaron con una inmensa tristeza. Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan acudieron al llamado de sus fans con un pronunciamiento lleno de amor a su colega y amigo.

Además, Louis Tomlinson tomó la iniciativa para realizar una publicación individual en sus redes sociales, seguido por Zayn Malik.

Esto dijeron exintegrantes de One Direction sobre muerte de Liam Payne

A través de Instagram, los exintegrantes de One Direction se pronunciaron sobre la muerte de Liam Payne. Entendieron el dolor de los fans, pero pidieron tiempo para procesar todo lo que esta lamentable noticia significa para ellos emocionalmente. Finalmente, compartieron este proyecto con Payne por cinco años, convirtiéndose en grandes amigos.

"Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir, pero, por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaban junto a nosotros. Le echaremos mucho de menos. Te amamos Liam".

Comunicado One Direction - Foto: @onedirection

Louis Tomlinson habla sobre Liam Payne en redes sociales

Quien decidió desahogar su corazón en redes sociales fue Louis Tomlinson, quien publicó una foto junto a Liam Payne cuando hacían parte de One Direction y expresó en un largo texto su inmenso dolor por su partida.

"Estoy más que devastado por estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable", expresó el también artista recordando que se conocieron cuando tenían 18 (él) y 16 años (Liam.)

Tomlinson recalcó los grandes dones de Payne para componer y para los escenarios. "Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para la escritura. La lista continúa. Gracias por formarnos Liam".

"Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós", agregó y señaló que "me hubiera encantando volver a compartir escenario contigo, pero no ha podido ser".

Finalmente, Tomlinson se refirió a Bear, el pequeño hijo que Liam dejó. "Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre. Desearía tener la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuánto te amaba".