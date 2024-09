Expulsan a Taeil, cantante de K-pop, del grupo NCT tras acusación de abuso

El cantante surcoreano de K-pop Taeil se vio obligado a abandonar el grupo NCT después de ser acusado de un delito sexual, según un comunicado de SM Entertainment publicado en la red social X el miércoles 28 de agosto.

La agencia reveló que Taeil dejará el grupo debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, aunque no se ha especificado la naturaleza del delito. El comunicado de SM Entertainment explica: “Reconocimos la gravedad del problema, y hemos decidido que Taeil ya no puede continuar con las actividades del grupo”.

La disquera también añadió que Taeil está cooperando plenamente con la investigación policial. Taeil, que formaba parte del subgrupo NCT 127, se une a la lista de miembros que han dejado la boy band desde su debut en 2016, cuando el grupo se estableció como uno de los principales nombres en el K-pop.

El anuncio ha generado un gran impacto, con el comunicado de SM Entertainment acumulando más de 45.7 millones de vistas en menos de tres horas. El K-pop, originario de Corea del Sur, ha ganado notoriedad global por su fusión de sonidos pop, R&B y hip-hop con elementos culturales surcoreanos, y ha sido impulsado por el éxito de bandas como BTS en la última década.

¿Quién es Taeil?

Taeil, cuyo nombre real es Moon Tae-il, es un conocido cantante surcoreano nacido en Seúl, en 1994. Estudió música aplicada en la Universidad de Hanyang, pero dejó sus estudios en 2013 para convertirse en trainee en SM Entertainment, una de las principales agencias de K-pop. Inicialmente, Taeil formó parte del grupo de pre-debut SM Rookies, donde lanzó la canción Because of You para la banda sonora de la serie El comerciante: Gaekju 2015.

En 2016, Taeil debutó en el grupo NCT (Neo Culture Technology) como miembro de su primera subunidad, NCT U. Como vocalista principal, participó en el lanzamiento del single Without You. Más tarde ese año, se unió a NCT 127, la segunda subunidad de NCT, que ganó popularidad con su EP NCT#127.

Su creciente popularidad en redes sociales le permitió romper un Récord Guinness por la rapidez en alcanzar un millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, Taeil se mantuvo alejado de los escenarios después de un accidente automovilístico en agosto de 2023, que lo dejó fuera de la promoción del último álbum de NCT 127, Walk.

La reciente noticia de su expulsión de NCT ha llevado a que las cuentas de redes sociales de los otros miembros de la banda se desvinculen de él. A pesar de su éxito y contribuciones a la música, la controversia en torno a las acusaciones de un delito sexual ha marcado un punto negativo en su carrera.