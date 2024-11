Fallecidos, pero millonarios: las celebridades que siguen facturando en 2024, según Forbes

Cada año, Forbes publica una lista de las celebridades fallecidas que continúan generando ingresos significativos. Estas figuras, a pesar de haber dejado este mundo, siguen siendo una fuente de ingresos gracias a sus legados duraderos en la música, el cine, la literatura y otros campos.

Para eso, le traemos en este artículo las celebridades muertas que más ingresos generan en 2024 según la revista Forbes y cómo sus herencias siguen impactando financieramente.



Celebridades fallecidas que aún generan ingresos

Michael Jackson

Michael Jackson, conocido como el Rey del Pop, encabeza la lista de Forbes una vez más en 2024. Desde su fallecimiento en 2009, ha generado más de 3.300 millones de dólares (alrededor de 13 billones de pesos colombianos).

Sus ingresos provienen principalmente de la venta de su catálogo musical, derechos de publicación y producciones teatrales como “MJ: The Michael Jackson Musical”, que sigue siendo un éxito en Broadway y en giras internacionales.

Sus canciones siguen siendo populares, y su influencia en la música y el entretenimiento continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. La venta de su catálogo a Sony por 600 millones de dólares en 2024 es un testimonio de su valor perdurable.



Freddie Mercury

El icónico líder de Queen, ocupa el segundo lugar en la lista de Forbes. En 2024, Mercury generó 250 millones de dólares (un billón de pesos colombianos aproximadamente) principalmente gracias a la venta del catálogo de Queen por 1.000 millones de dólares a Sony.

Esta venta ha sido una de las más grandes en la historia de la música, y las ganancias se han dividido entre los miembros sobrevivientes de la banda y el patrimonio de Mercury. - 20th Century Fox

Mercury sigue siendo una figura emblemática en el mundo del rock. La película biográfica “Bohemian Rhapsody” ha revitalizado el interés en su música y ha contribuido significativamente a los ingresos de su patrimonio. Su legado sigue vivo a través de las innumerables reproducciones de sus canciones y la continua popularidad de la banda.



Dr. Seuss

Theodor Seuss Geisel, conocido mundialmente como Dr. Seuss, ocupa el tercer lugar en la lista de Forbes con ingresos de 75 millones de dólares (aproximadamente trescientos mil millones de pesos colombianos) en 2024. Sus libros infantiles, como 'El Gato en el Sombrero' y 'El Grinch', siguen siendo favoritos entre los niños y sus padres. Las licencias para parques temáticos, programas de televisión y películas también contribuyen a sus ingresos.

Sus libros infantiles, como “El Gato en el Sombrero” y “El Grinch”, siguen siendo favoritos entre los niños y sus padres. - Britannica

También ha dejado una marca en la literatura infantil. Sus historias y personajes continúan educando y entreteniendo a generaciones de niños.



Elvis Presley

Conocido como el Rey del Rock and Roll, sigue siendo una figura lucrativa en el mundo del entretenimiento. En 2024, generó 50 millones de dólares (casi doscientos mil millones de pesos colombianos), con ingresos provenientes de licencias, streaming de música y el turismo en Graceland, su hogar en Memphis. Graceland sigue siendo una atracción turística popular, atrayendo a cientos de miles de visitantes cada año.

Elvis sigue siendo una figura icónica en la música y la cultura popular. Sus canciones y películas continúan siendo disfrutadas por fans de todas las edades.



Ric Ocasek

El líder de la banda The Cars, generó 45 millones de dólares (ciento ochenta mil millones de pesos colombianos) en 2024. Sus ingresos provienen de la venta de derechos de publicación y licencias de su música.

La música de The Cars sigue siendo popular, y las canciones de Ocasek continúan siendo reproducidas en todo el mundo. - Patsy Lynch/Mediapunch/Shutterstock

Ocasek fue una figura clave en el movimiento New Wave, y su música sigue siendo influyente en la industria. The Cars sigue siendo popular, y las canciones continúan siendo reproducidas en todo el mundo. Su estilo innovador y su contribución al género New Wave aseguran que su legado perdure.

15 celebridades fallecidas con más ingresos generados en 2024