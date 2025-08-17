Presidente Gustavo Petro confirma la solicitud a Nicaragua para extraditar a Carlos Ramón González

Quien fue uno de los más importantes alfiles y cercanos a Gustavo Petro hoy fue pedido en extradición. Así lo confirmó el propio presidente colombiano, quien publicó la solicitud de la Embajada en Nicaragua al Gobierno de ese país sobre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia enlodado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la imagen, que muestra un correo electrónico enviado por la Embajada de Colombia en ese país, aparece formalmente la nota de solicitud de extradición. El presidente Petro fue quien mostró este pedido en su cuenta de X sin ahondar en más detalles.

“La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramon González Merchán. Quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial como se explica en los documentos adjuntos a esta nota”, señaló la solicitud en una primera parte.

Publicidad

Posteriormente se eleva la petición de que el trámite se realice “en la brevedad del tiempo a esta nota”. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición”, anotaron.

El Gobierno colombiano había adelantado, desde este viernes, la solicitud a la Fiscalía para comenzar el trámite para extraditar de Nicaragua a Carlos Ramón González. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, "ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González desde Nicaragua".

Publicidad

"El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929. El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia", añade el texto.

Igualmente, el Ministerio de Justicia afirmó que tanto esa cartera como la de Relaciones Exteriores "estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente".

De otor lado, Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado "algún tipo de privilegio" para González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de que se revelara su participación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.



¿Por qué investiga a Carlos Ramón González?

González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Ungrd para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.

Publicidad

Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE