Las movidas en el Centro Democrático para definir si habrá precandidato que reemplace a Miguel Uribe

El asesinato de Miguel Uribe Turbay mantiene de luto al país y al Centro Democrático debatiendo sobre cómo será la fórmula para la consulta interna que decida quién será el candidato del partido para las elecciones presidenciales del 2026. De hecho, en el foco está si se reemplaza o no a Uribe Turbay en esa carrera.

Y las movidas políticas empezaron desde el mismo funeral del precandidato, cuando su padre, Miguel Uribe Londoño, le manifestó al expresidente Álvaro Uribe, hoy condenado en primera instancia, que el partido Centro Democrático “respaldó las ideas de un gran líder” y agregó que Colombia “emprende la lucha más grande de todos los tiempos para el restablecimiento de la paz en nuestro país”.

En tanto, el expresidente Uribe también sostuvo una reunión con el exministro Juan Carlos Pinzón. “Tengo el más alto concepto sobre él. Trabajó en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial y viceministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue Ministro de Defensa en el Gobierno

que me sucedió”, dijo.

De esta manera, Pinzón suena como el reemplazo de Uribe Turbay en la lista de cinco precandidatos que decidirán el elegido por parte del CD. Ahora mismo los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra son los precandidatos que ya se han movido en debates y recorridos por ciudades, buscando el aval en la consulta interna del partido.



Reunión con padre de Miguel Uribe Turbay

El propio Uribe, este domingo 17 de agosto, ya tomó algunas determinaciones para que el CD avance en la elección de su candidato de cara a la contienda presidencia. La primera de ellas es que los cuatro precandidatos se reúnan la próxima semana con Miguel Uribe Londoño para escuchar su opinión sobre el puesto que tenía su hijo entre las opciones de elegibles.

“Por tarde el martes, los cuatro precandidatos o representados por uno de ellos y el director del partido pidan una cita y se reúnan con el doctor Miguel Uribe Londoño, quien representa a la familia de Miguel Uribe Turbay. Mi sugerencia respetuosa es que, si el número de cuatro precandidatos que tenemos se va a aumentar a uno, de acuerdo con lo que se hable con Uribe Londoño, debe ser en cabeza de un militante, de una persona del partido”, dijo Uribe.

El exmandatario también señaló que a los candidatos del partido les verá todas sus virtudes, ayudando a que las afiance y mejore su camino para ganar. “A cualquier candidato que, en una fase superior, porque la primera es la escogencia del candidato del partido y la segunda es la coalición, debemos tenerle confianza, tener un compromiso programático serio”, añadió.

Otro de los nombres que suenan entre las posibilidades como la quinta carta en la fórmula del CD es el abogado Abelardo de la Espriella. La definición del candidato del partido se conocería en septiembre.

