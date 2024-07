Fanática mordió a Elder Dayan, hijo de Diomedes Díaz, en pleno concierto: video

La emoción de algunas personas por conocer a sus artistas favoritos a veces se expresa de manera desmesurada y que sobrepasa los límites del espacio personal. Eso le pasó al cantante vallenato Elder Dayan cuando, en medio de un concierto, decidió bajar del escenario para saludar a sus seguidores y regresó herido.

¿Qué le pasó a Elder Dayan?

Todo ocurrió en el municipio de Malambo, Atlántico, donde el famoso hijo de Diomedes Díaz realizó una presentación. Mientras se presentaba, Elder Dayan bajó del escenario y empezó a conceder abrazos a los seguidores que se encontraban en la primera fila; sin embargo, una seguidora se lanzó hacia el cantante y lo mordió en el pecho.

Inmediatamente el cantante se alejó de la fanática y su equipo de seguridad lo ayudó a regresar al escenario; muy afectado, empezó a revisarse el pecho. El artista pidió a sus músicos que detuvieran el toque y se tomó un momento para reclamar por este tipo de comportamientos.

"Eso no se hace, hija. Yo a las mujeres les acepto de todo, pero yo me bajo a complacerlos y cómo me vas a arrancar la tetilla así", expresó Elder Dayan y procedió a abrirse la camiseta para mostrar lo que había causado su seguidora.

Al parecer, las risas de la mujer entre el público hicieron que el cantante se indignara aún más y expresó: "¿Me quieres chupar? Apunta mi teléfono, llámame y vamos al motel que tú quieras, nos comemos y nos mordemos. Esto no se hace hombre. Sin embargo, que vivan las mujeres".

La situación desencadenó un debate en las redes sociales, donde los internautas cuestionan qué pasaría si eso le pasara a una cantante. "Muchos lo ven jocosamente, pero lo cierto es que esto es un abuso, si hubiese sido al contrario ya estuvieran hablando de acoso"; "Se pasan", "Pero desmordida no hay", "Son atrevidas e irrespetuosas", se lee en diferentes reacciones.

