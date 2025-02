Finalista de La Descarga se sometió a cirugía: “Es algo que he querido hace bastante tiempo”

Lalie García, Ferry Valencia, Tonny Guezz y Joan Hernández se enfrentaron el pasado 3 de enero por ser el gran ganador o ganadora de La Descarga, programa musical de Caracol Televisión que entregó un premio de 500 millones de pesos al concursante favorito del público.

Finalmente fue Ferry Valencia, de la Selección Azul, liderada por Gusi, el que se quedó con el triunfo por encima de los participantes que dirigieron Marbelle, Maía y Santiago Cruz.

Precisamente uno de estos cuatro finalistas anunció el pasado viernes 7 de febrero que estaba a punto de someterse a una cirugía plástica.

Se trata de Lalie García, quien durante La Descarga hizo parte de la Selección Amarilla, comandada por Santiago Cruz.

La joven barranquillera dio a conocer el viernes, a través de una historia de Instagram, que estaba en el centro médico en el que se le practicaría en pocos minutos la rinoplastia.

¿Qué mensaje puso Lalie García en Instagram antes de la cirugía plástica?

“Llegó el gran día. Hoy es mi operación, me van a hacer la rinoplastia. Es algo que he querido hace bastante tiempo. La verdad, no esperaba hacérmela tan rápido. Mándenme buena energía”, expresó Lalie.

Aunque Lalie terminó su mensaje con la frase “ahorita nos vemos”, la finalista de La Descarga se encuentra en proceso de recuperación y no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales.