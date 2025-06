Estos son los finalistas de Yo Me Llamo 2025: el eliminado, cómo votar y todo lo que debe saber

La competencia más vista de la televisión colombiana se acerca a su desenlace. En la noche del jueves 27 de junio se revelaron los nombres de los finalistas de la décima temporada de Yo Me Llamo, luego de una gala cargada de emociones, presentaciones y una eliminación que dejó lágrimas sobre el escenariodel llamado “Templo de la Imitación”.

En el episodio número 115 del concurso de Caracol Televisión, los imitadoresque seguían en competencia se enfrentaron por un cupo en la gran final. Durante la noche, se presentaron Yo Me Llamo José Luis Perales con “Tú como yo”; Paquita la del Barrio con “Invítame a pecar”; Vicente Fernández con “Ya lo sé que tú te vas”; Gloria Estefan con “Farolito”, y Luis Alfonso con “Me gustan todas”.

Cada uno de los participantes buscó impresionar al jurado compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. La decisión final dejó por fuera a una de las voces que había demostrado crecimiento durante el programa: Yo Me Llamo José Luis Perales fue el eliminado de la noche. Conmovido y con la voz entrecortada, se despidió: "No tengo tristeza en mi corazón, tengo muchísima alegría por mis compañeros. Lo hicieron maravilloso, los amo".

Antes de retirarse del escenario, también le compartió unas palabras a los espectadores: "Gracias Colombia, no me queda más que decirles mil y mil gracias por estas noches tan maravillosas. Los quiero, los amo, los respeto y nos vemos en alguna parte".

Se debe recordar que, un día antes en el episodio 114 del miércoles 26 de junio, se produjo la emotiva salida de Yo Me Llamo Gloria Trevi. Aunque no logró llegar a la final, se despidió tras haber sido reconocida como la mejor de la noche en tres galas distintas, donde acumuló un total de 38 millones de pesos en premios parciales. Durante su adiós, su pareja en el reality, el participante que imita a Luis Alfonso, le dedicó unas palabras conmovedoras: “Para mí eres la mejor Gloria Trevi de todas las temporadas. Los sueños no se acaban aquí”.

Tenga presente que la gran final de Yo Me Llamo se emitirá el próximo martes 1 de julio, y el país elegirá quién es el mejor imitador de esta temporada.

Estos son los cuatro finalistas de Yo Me Llamo 2025

Con esta eliminación,los imitadores que competirán por el primer lugar de la temporada son:



Yo Me Llamo Paquita la del Barrio

Yo Me Llamo Luis Alfonso

Yo Me Llamo Vicente Fernández

Yo Me Llamo Gloria Estefan

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de ‘Paquita la del Barrio’, quien interpretó con entrega el tema “Invítame a pecar”. La participante recibió una cálida sorpresa: un video enviado por sus familiares, que la motivó antes de subir al escenario. Visiblemente emocionada, ofreció una de sus actuaciones, al punto que César Escola comentó: “Brillaste desde el corazón y el alma, se te ve feliz y nosotros estamos felices contigo”.

Por su parte, Rey Ruiz agregó: “Hoy es un día para hablar en serio. Es la primera vez que te escucho cantar una canción alegre y cantar. Me da mucho gusto ver a tu familia y a tus padres. Lo más lindo es volver a la casa y devolverles todo eso”.

¿Cómo votar en la final?

Las votaciones están abiertas desde los últimos minutos del capítulo 115, emitido este 27 de junio, y se mantendrán activas hasta el martes 1 de julio, justo antes de que concluya la emisión de ese episodio. Solo los mayores de edad residentes en Colombia pueden participar.

Paso a paso para votar:



Ingresar al sitio oficial: www.caracoltv.com/yomellamo Elegir entre los cuatro finalistas (Paquita la del Barrio, Luis Alfonso, Vicente Fernández y Gloria Estefan). Confirmar el voto seleccionando “votar” y aceptando la ventana emergente con la imagen del favorito.

Para votar dos veces:

Después del primer voto, aparecerá un botón para registrarse.



Ingresar un correo electrónico válido y aceptar términos y condiciones.

Confirmar el registro con el código que llegará al correo.

Emitir un segundo voto.

¿Cuál es el premio para el ganador?

El o la imitadora que obtenga más votos se quedará con un premio de 500 millones de pesos colombianos, que será entregado por las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez durante la gala final.

Este reconocimiento no solo premia la voz y el parecido con el artista original, sino también la constancia, disciplina y evolución mostradas a lo largo del concurso, que comenzó el pasado 7 de enero.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.