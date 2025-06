Agéndese: Fechas de los conciertos en Colombia que vienen para el segundo semestre de 2025

La agenda cultural en Bogotáy otras ciudades del país es cada vez más amplia para el disfrute de los colombianos y de algunos extranjeros que también deciden venir a disfrutar en nuestro país de exclusivos eventos. La capital del país cafetero ya es una parada obligada en las giras de conciertos de artistas internacionales y en la actualidad, sorprendentemente, se ha convertido en la primera parada de los artistas en su paso por América Latina.

Después de un primer semestre en el que conciertos como los de Shakira, Maluma, System of a Down, Chayanne, Juliana, Camilo y eventos como el Festival Estéreo Picnic, el Monsters of Rock y Rock al Parque, en la capital del país y en otras ciudades todavía queda una amplia oferta de conciertos de nivel nacional e internacional para disfrutar. Escenarios como el Movistar Arena, el Coliseo MedPlus, el estadio El Campín y próximamente el Vive Claro serán los lugares en los que se recibirán grandes espectáculos en el segundo semestre del año.

¿Qué conciertos vienen en el segundo semestre del año?

Conciertos en julio:



5 de julio: Hans Zimmer vs Jhon Williams

12 de julio: Dread Mar - Movistar Arena

27 de julio: Jessi Uribe y Paola Jara - Vive Claro

31 de julio: Fuerza Regida - Movistar Arena, Bogotá

Conciertos en agosto:



1 de agosto: Fuerza regida - Movistar Arena, Bogotá

3 de agosto: Mora - Movistar Arena, Bogotá

6 de agosto: Damas gratis - Movistar Arena, Bogotá

9 y 10 de agosoto: Nanpa básico - Movistar Arena, Bogotá

17 agosto: Emilia - Movistar Arena, Bogotá

19 de agosto: Kylie Minogue - Movistar Arena, Bogotá.

21 de agosto: Duki - Movistar- Arena, Bogotá.

22 de agosto: Motolov - Movistar- Arena, Bogotá.

24 de agosto : Green Day- Vive Claro, Bogotá

29 de agosto: Alejandra Guzman - Movistar- Arena, Bogotá.

Conciertos en septiembre:



5 de septiembre: Funk Tribu - Coliseo Med Plus, Bogotá

10 de septiembre: Catriel y Paco amoroso - Movistar Arena, Bogotá.

11 de septiembre : Rels B - Movistar Arena, Bogotá.

13 y 14 de septiembre: Festival Cordillera - Parque Simón Bolívar

19 de septiembre: Danny Ocean - Movistar Arena, Bogotá.

20 de septiembre: Christian Nodal - Coliseo Med Plus, Bogotá

27 de septiembre: Kendrick Lamar - Vive Claro

27 de septiembre: Manuel Turizo - Coliseo Med Plus, Bogotá.

Conciertos en octubre:



7 de octubre: Guns N' Roses - Vive Claro

17 de octubre: Imagine Dragons - Vive Claro

17 de octubre: David Guetta - Coliseo Med Plus, Bogotá.

25 de octubre: Linkin Park - Vive Claro

26, 27, 28 de octubre: Rauw Alejandro - Movistar Arena

Conciertos en noviembre:



1 y 2 de noviembre: Alejandro Fernández - Movistar Arena

8 de noviembre: Vilma Palma e vampiros - Movistar Arena

13 de noviembre: Damiano David - Teatro Royal Center, Bogotá.

14, 15, 16 y 26 de noviembre: Beéle - Movistar Arena

20 de noviembre: Melendi - Movistar Arena

22 de noviembre: Blessd - Vive Claro

28 de noviembre: Dua Lipa - Estadio Nemesio Camacho El Campín.

29 de noviembre: J. Balvin- Atanasio Girardot. Medellín.

Conciertos en diciembre:



5 de diciembre: Pierce the Veil - Royal Center

13 de diciembre: J Balvin - Estadio El Campín, Bogotá



MARÍA PAULA GONZÁLES

LAURA CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL