Mariana Pajón reveló que perdió un bebé tras anunciar su embarazo de cinco meses: "Corazón quebrado"

Mariana Pajón, la doble medallista de oro olímpica y figura emblemática del BMX colombiano, compartió este fin de semana una noticia profundamente personal y dolorosa: reveló que en 2024 perdió un bebé en las primeras semanas de gestación, poco tiempo antes de los Juegos Olímpicos celebrados en París. La confesión fue hecha al programa La Red de Caracol Televisión, en medio del anuncio de su actual embarazo de cinco meses, que dio a conocer públicamente el pasado 16 de junio de 2025.

“Dios feliz, feliz, encantada, no te imaginas, levitando de la felicidad. Esto no se acerca a ningún triunfo de nada, esto es una felicidad completamente diferente que se sale de tu cuerpo, es demasiado especial, o sea uno no lo puede como explicar”, dijo Pajónen entrevista con este medio, refiriéndose al embarazo que hoy vive con ilusión junto a su esposo, el también bicicrosista Vincent Pelluard.

Este nuevo bebé es, como ella misma lo expresó, un “bebé arcoíris”, término con el que se conoce a los hijos que llegan luego de una pérdida gestacional. Mariana contó que ya había quedado embarazada a finales de 2024, pero perdió ese primer embarazo a los dos meses. “Este es un bebé muy deseado y muy luchado también te cuento porque es un bebé arcoíris. Tuve una pérdida, ya estaba en embarazo el año pasado justo después de olímpicos y en ese primero no fue tan fácil”, confesó.

La situación anterior no solo fue compleja desde lo físico, sino también desde lo emocional. Pajón explicó que fue un periodo lleno de incertidumbre y angustia: “Eso es un tema que no se habla casi y es la angustia de mamá, papá, de que todo esté bien, que se esté evolucionando el embarazo, cualquier cosita prende las alarmas. Entonces ha sido un proceso lindo en el que he sacado todas mis herramientas que me daba a mí la vida en el deporte para también sacar esto adelante, pero ha sido muy hermoso y me he sentido super bien, la verdad sigo activa, sigo entrenando. Corrí, incluso, en embarazo”.

Tanto ella como su esposo mantuvieron el proceso en privado en ese entonces. “Fue un momento que no fue fácil para nada como pareja. Nadie más sabía porque queríamos que fuera realmente una sorpresa, entonces nos guardamos esa pérdida y no fue fácil porque lo deseábamos con todo el corazón y cuando no se da... No es fácil aceptar que algo que tanto querías se pierde y en un momento en el que yo decía: 'Paro de entrenar, estoy en embarazo, me organizo', y de un momento pierdes a un bebé y sigue la vida”.

Una de las experiencias más duras que vivió durante ese momento fue tener que cumplir compromisos profesionales en medio del dolor, de hecho, resaltó que en un el mismo día de la pérdida, a pocas horas, tuvo que hacer una conferencia de motivación. “En el momento en que pasó, que yo ya me di cuenta que había perdido al bebé, ese mismo día, como a la hora, me tocó dar una conferencia de motivación y fue súper duro porque estábamos destrozados, completamente tristes y tener que ir a dar la cara a hacer una conferencia para motivar. Eran presidentes de una compañía y yo decía: ¿cómo voy a hacer?, pero uno es capaz de muchas cosas”.

Para Pajón, el duelo no se puede comparar con ningunalesión deportiva: “Eso no se asemeja a ninguna lesión, ni levantarse, ni tener que recuperarse, porque eso ya es un corazón quebrado, pero todo salió bien al final, todos los cuidados y quedé en embarazo muy rápido después”.

Actualmente, con casi cinco meses de gestación, la deportista asegura que vive esta nueva etapa con esperanza y cautela. Aunque afirma sentirse bien físicamente, reconoce que el miedo no desaparece del todo. “Miedo sí hay, hay angustias como ya tienes esa primera experiencia, pero estoy rodeada de gente muy bacana. Mi médica acá en Medellín pues me ha tenido la paciencia del mundo, mi familia ha sido un apoyo fundamental, mi mamá obviamente es que mamá es mamá y está ahí pendiente”.

También mencionó que no ha tenido mayores síntomas: “Antojos muy poco. De pronto a mí siempre me han gustado muchísimo las cosas con limón y sal, ahora el doble, pero nada más que eso y duermo bien, me siento activa, me ha dejado seguir entrenando perfecto. La verdad ha sido un embarazo muy bonito”.

Uno de los detalles que más ha conmovido a sus seguidores fue el símbolo que usó para anunciar el embarazo: una bicicleta de madera con el número 220, resultado de la suma de los dorsales con los que compiten ella (100) y su esposo (120). “Esa bicicleta es muy especial porque me la dieron hace algunos años una persona muy especial que es coleccionista de bicis. Me la regalaron acá en una feria junto a la Fuerza Aérea Colombiana y yo dije: 'Esta bici la guardo para nuestro primer hijo' y ya ahí está, para que obviamente va a aprender a montar en bicicleta”, relató.

Pajón, quien suma dos oros olímpicos (Londres 2012 y Río 2016) y una plata en Tokio 2020, ha dejado claro que no ve el embarazo como un impedimento para su carrera deportiva. En días pasados, declaró en Caracol Radio: “Yo sigo entrenando físicamente, como que me dio una motivación extra, obviamente con las precauciones y responsabilidad, pero he podido seguir moviéndome. Yo monté hasta que supe que estaba en embarazo, competí a menos 5 °C en Europa. Cuando me di cuenta, por precaución lo dejé de hacer, aunque seguía montando en ruta y en la calle. Yo sigo entrenando a doble jornada, sigo haciendo gimnasio”.

Con 33 años, Mariana Pajón mantiene su mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos y quiere que su hijo o hija la acompañe en ese proceso. “Mi sueño es llegar con un hijo o una hija a Los Ángeles, quiero clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. No me veo retirándome por esto y no debería pasarle a ningún atleta, es simplemente una motivación. Lo que tengo seguro es que tengo que llegar a Los Ángeles”.

