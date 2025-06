Aleja, ganadora del Desafío 2023, responde a declaraciones de Guajira: "Ya muy traumada"

Alejandra Martínez, conocida como Aleja y ganadora del reality Desafío The Box 2023, se refirió públicamente a los comentarios que ha recibido por parte de su excompañera de competencia, Kelly Ríos, más conocida como Guajira. En una entrevista concedida al programa Lo más viral de Noticias Caracol, Guajira afirmó: “Debo ser muy franca, yo hasta el día de hoy soy la ganadora de ese Desafío. Hay un tema de suerte que esto va a generar incomodidad. La suerte existe”.

La exconcursante también expresó que le pesó haber perdido la final con Aleja, y no con otra competidora que, en su opinión, hubiera demostrado mayor rendimiento físico: “Me pesó haber perdido la final y haber perdido con Aleja. Porque yo te decía: si yo pierdo con, no sé, Flaca, Top, una vieja que la dio toda… ¿Qué hizo Aleja al apagar el Desafío? Hizo nada”.

Estas declaraciones reavivaron la polémica que ha rodeado la final femenina del Desafío 2023, en la que Aleja se impuso en la prueba definitiva y se llevó el título junto a Alejandro Calderón, conocido como Sensei. Desde entonces, Guajira ha manifestado en varias ocasiones su inconformidad con el resultado, asegurando que su desempeño físico y estratégico fue superior durante toda la competencia.

Aunque en un principio le costó aceptar el resultado, Guajira reconoció que la victoria de Aleja fue válida dentro del formato del programa. Con el tiempo, comprendió que ese desenlace hacía parte de lo que debía ocurrir. En sus palabras: “Ella ganó, como quiera que sea ganó. Así estaba el plan de Dios para ella y fue perfecto. Yo lo acepto. Ahora lo acepto, pero en su momento era como: esta vieja no me puede ganar”.

Guajira también aclaró que su inconformidad no se debió a una rivalidad personal ni a sentimientos de envidia, sino al esfuerzo físico que entregó durante toda la competencia. Según explicó: “Me partí el lomo en todas las pruebas y resultó la final en una prueba que no es para mí y no se me dio. Eso no quiere decir que ella no se lo merezca... Yo hablo por mí. Me dolió a mí, por mi preparación, por lo mucho que lo soñé, por lo mucho que trabajé".



¿Qué le respondió Aleja a Guajira?

Aleja, por su parte, ha respondido en distintas oportunidades a las críticas, recordando que su nombre está inscrito en la copa del Desafío y que el resultado fue legítimo. En una publicación anterior, compartida junto a Sensei, escribió: “Ya no pueden borrar nuestro nombre de la copa”, en alusión a quienes han intentado restarle valor a su triunfo.

Sin embargo, tras las recientes declaraciones de Guajira, Aleja volvió a pronunciarse. A través de una historia en Instagram en la que compartió una selfi desde un ascensor, la joven escribió: “¿En serio todavía mi nombre en tu boca? Jajajaja ayyy no, ya muy traumada”.

Aleja, del Desafío, le responde a Guajira - Instagram: @alejamartinez_s

De otro lado, Guajira explicó que su actitud durante el programa fue malinterpretada por muchos televidentes. Aseguró que su seguridad fue vista como arrogancia, cuando en realidad se trataba de confianza en su preparación y desempeño."La gente confunde estar seguro de la persona que eres con ego y soberbia. Eso no tiene nada que ver. Si yo no creo que yo soy la mejor, ¿quién lo va a creer por mí?", expresó en una de sus intervenciones.